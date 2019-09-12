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Yemen'den "BAE'nin isyanı desteklemesi krizi çözmez" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 22:55 | Son Güncelleme

Yemen Dışişleri Bakanı Yardımcısı Muhammed el-Hadrami: - "BAE'nin silahlı isyanı desteklemesi, hükümet güçlerini hedef alarak bunu terörle mücadele bağlamında meşrulaştırmaya çalışması krizi çözmeyecek"

RİYAD (AA) - Yemen Dışişleri Bakanı Yardımcısı Muhammed el-Hadrami, ABD'nin Yemen Büyükelçisi Christopher Henzel ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi ile ülkede yaşanan çatışmaları ele aldı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Hadrami, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta ABD'nin Yemen Büyükelçisi Christopher Henzel'i kabul etti.

Bölgesel gelişmelerin yanı sıra Yemen'in güneyindeki BAE destekli Güney Geçiş Konseyi ile yaşanan çatışmaların ele alındığı görüşmede Hadrami, "BAE'nin silahlı isyanı desteklemesi, hükümet güçlerini hedef alarak bunu terörle mücadele bağlamında meşrulaştırmaya çalışması krizi çözmeyecek." ifadelerini kullandı.

Hadrami ayrıca, Yemen hükümetinin, barış sürecindeki sorumluluğunu yerine getirdiğini ve Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in barış sürecini ilerletmek için yaptığı tüm önerilere olumlu yanıt verdiğini vurguladı.

Yemen'de güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

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BAE Yemen

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