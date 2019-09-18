HABER

Yemen'den BAE'ye "El Kaide ve DEAŞ'la bağlantılı olduğu" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 14:01 | Son Güncelleme

Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani: "Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'deki El Kaide ve DEAŞ ile bağlantılı olduğuna dair tüm kanıtlara sahibiz"

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkedeki terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantısı olduğunu gösteren delillere sahip olduklarını açıkladı.

Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamada, "BAE'nin Yemen'deki El Kaide ve DEAŞ ile bağlantılı olduğuna dair tüm kanıtlara sahibiz." ifadelerini kullandı.

"BAE, bu teröristleri Şebve ile Ebyen'de Yemen ordusuna bağlı takviye güçleri vurmak için kullanıyor." diyen Cebvani, Şebve ve Ebyen halkının BAE ve terör unsurları karşısında duruşlarını ortaya koymaları gerektiğini dile getirdi.

Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri elinde bulunduran İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede Husilere karşı hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon içinde yer alan ikinci büyük güç olan BAE ise aynı zamanda merkezi hükümete karşı savaşan güneydeki ayrılıkçı hareketi de destekliyor.

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!
TEKNOFEST ziyaretçi akınına uğradıTEKNOFEST ziyaretçi akınına uğradı
Kestel’de ‘bağımlılık’ konferansıKestel’de ‘bağımlılık’ konferansı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BAE El Kaide terör örgütü DEAŞ Yemen

En Çok Okunan Haberler

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül’den çok sert ‘FETÖ’ tepkisi!

Bakan Gül, ilk kez bu kadar sert konuştu!

Son dakika: Tuzla'da yangın paniği! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında dumanlar yükseliyor

Tuzla'da yangın paniği!

99/4 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Hatay'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İki aile birbirine girdi! 3 ölü, 3 yaralı

Son dakika! MSB duyurdu: Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Şans Topu sonuçları 18 Eylül: Devirli ikramiyeye ilgi büyük (MPİ canlı çekiliş)

Devirli ikramiye için çekiliş yapılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.