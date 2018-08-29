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Yemen'den BM raporuna "doğru ve tarafsız değil" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 01:38 | Son Güncelleme

Yemen İnsan Hakları Bakanlığı: - "Doğruluk ve tarafsızlık ilkelerinden yoksun bu rapor, tüm paragraflarıyla şok ediciydi. Raporu hazırlayan ekip, BM İnsan Hakları Konseyinin kendisine verdiği yetkiyi aşmıştır. Raporun incelenmesi tamamlandıktan sonra resmi mekanizmalar aracılığıyla yanıt verilecektir"

SANA (AA) - Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin, "Yemen'de hükümet ve koalisyon güçlerine mensup kişilerin savaş suçları işlediğine" dair açıkladığı raporun, doğruluk ve tarafsızlık ilkesinden yoksun olduğunu belirtti.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan Yemen İnsan Hakları Bakanlığının açıklamasında, BM tarafından görevlendirilen Yemen heyetinin yayımladığı ve Yemen hükümeti, Suudi Arabistan ve BAE'den bazı kişilerin savaş suçları işlediğine dair açıkladığı rapora tepki gösterildi.

Açıklamada, "Doğruluk ve tarafsızlık ilkelerinden yoksun bu rapor, tüm paragraflarıyla şok ediciydi. Raporu hazırlayan ekip, BM İnsan Hakları Konseyinin kendisine verdiği yetkiyi aşmıştır. Raporun incelenmesi tamamlandıktan sonra resmi mekanizmalar aracılığıyla yanıt verilecektir." denildi.

Heyetin bugün açıkladığı rapora göre, Suudi Arabistan ve BAE'nin tecavüz, işkence, ortadan kaybolma ve yaşam hakkından mahrum etme gibi savaş suçları işlemiş olabileceğine dair makul gerekçeler olduğu vurgulanmıştı.

BM raporunda, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırılarının doğrudan sivil kayıplara yol açtığı vurgulanarak, "Hava saldırılarında yerleşim alanları, pazar yerleri, cenazeler, düğünler, gözaltı merkezleri, sivillere ait tekneler ve hatta sağlık kuruluşları vuruldu." ifadesine yer verilmişti.

Raporda ayrıca Yemen hükümeti ile koalisyondan Suudi Arabistan ve BAE güçlerinin bazı mensuplarının uluslararası suçlardan yargılanması gerektiğine vurgu yapılarak, bu kişilerin "ayrım", "orantı" ve "önlem" ilkelerini ihlal etmek suretiyle Yemen'de savaş suçu işlediğine dair makul gerekçeler olduğu bildirilmişti.

BM kuruluşlarının verilerine göre Mart 2015'ten 23 Ağustos 2018'e kadar ülkedeki iç savaşta 6 bin 660 sivilin öldüğü, 10 bin 563'ünün yaralandığı aktarılan raporda, gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğine işaret edilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen yaklaşık 3 yıldır, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

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