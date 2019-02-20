ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'u, Husilerin insani yardımlara yönelik ihlallerini görmezden gelmekle suçladı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Yerel Yönetim Bakanı ve Yüksek Yardım Komitesi Başkanı Abdurrakıb Feth, yayımladığı açıklamada, Lowcock'un dün BM Güvenlik Konseyinde Yemen'le ilgili yaptığı konuşmada Husilerin insani yardımlara yönelik ihlallerine ve engellemelerine hiç değinmediğini belirtti.

Stockholm Anlaşması'nın ardından uluslararası gözlemcilerin Hudeyde'ye geldiği 23 Aralık'tan bu yana Hudeyde, İb ve Sana'da insani yardım yüklü 102 tırın Husilerce alıkonulduğu iddiasında bulunan Feth, BM yetkililerinden insani çalışmayı engelleyen tarafı açıkça belirtmelerini istedi.

Feth, "Husiler, daha önce de Dünya Gıda Programı heyetini Taiz'in doğu girişinde alıkoydu ve kentteki insani durumu incelemesine engel oldu. Husi militanlar ayrıca BM'ye bağlı uluslararası örgütlere ait depoları 4 kere vurdu, Hudeyde'deki Kızıldeniz değirmenine 3 kere saldırı düzenledi, değirmendeki 50 bin tonu aşkın insani yardıma el koydu." ifadelerini kullandı.