Yemen'den gıda sorununa çözüm çağrısı

Yemen hükümeti, bağışçı ülkeler ve kuruluşlara ülkedeki kötü beslenme sorununa çözüm bulmak için çabalarını arttırma çağrısı yaptı.
Yemen resmi haber ajansına göre, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmeleri sonrası düzenlenen "Yemen'de yetersiz beslenmeye çözüm" başlığı ile düzenlenen etkinliğe katılan Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, bağışçı ülkeler ve kuruluşlardan ülkedeki kötü beslenme sorununa çözüm bulmak için çabalarını arttırmalarını istedi.
Yemen hükümetinin ülkenin her köşesindeki Yemen vatandaşlarından sorumlu olduğunu ifade eden Yemani, hükümet olarak ülkedeki tüm noktalara yardım ulaşmasını kolaylaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.
Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.
BM'ye göre iç savaşın devam ettiği Yemen'de ülke nüfusunun yüzde 75'i yani 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.
Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.
İşte sürpriz Erdoğan-Trump zirvesinin perde arkası
Netanyahu'dan askeri operasyon mesajı!
Eski AK Parti'li Selçuk Özdağ'dan Türk devleti için bir garip benzetme
Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı
AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den af açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti
İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
LGS soruları değişiyor! Detaylar ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum