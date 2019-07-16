Yemen'den Türkiye'ye teşekkür

ADEN (AA) - Yemen Gençlik ve Spor Bakanı Nayif el-Bekri, Türkiye'nin Yemen halkını destekleyen tutumundan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Yemenli Bakan Bekri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk hükümeti ve halkının, Yemen halkına yönelik yardım çalışmalarının yanı sıra 5 yılı aşkın süredir ülkenin içinde bulunduğu savaş sebebiyle yaşanan zorluklarda Yemenlilerin yanındaki tutumunu takdir ediyoruz." dedi.

Türk halkının farklı alanlarda Yemen halkına yaptığı yardımlarından dolayı teşekkür eden Bekri, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak iki kardeş hükümet ve halk arasındaki yardımlaşma ruhunu güçlendirmeye katkı sağlanması adına spor ve gençlik alanlarında sağlanacak daha fazla destek ve iş birliğini sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bekri, ayrıca, dün Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Faruk Bozgöz ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldiklerini, görüşmede gençlik ve spor alanları başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme yollarının ele alındığını aktardı.