İSTANBUL (AA) - Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-Eryani, uluslararası topluma, sivil yerleşim birimlerine yerleştirdikleri yüz binlerce mayının haritalarını teslim etmeleri için Husilere baskı yapılması çağrısında bulundu.
Yemen resmi haber ajansı SABA'ya açıklamalarda bulunan Eryani, Husilerden alınan şehir ve köylere, ana caddelere, ara sokaklara, kamu ve özel kuruluşlara evlere, tarlalara rastgele yerleştirilmiş binlerce mayın bulunduğunu söyledi.
Husilerin yerleştirdiği bu mayınlar sebebiyle önceki gün Hudeyde'nin güneyindeki Eş-Şecen bölgesinde 7 sivilin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını ifade eden Eryani, Husilerin yerleştirdiği ve haritası olmayan bu mayınların sayısının, ikinci dünya savaşından bu yana en yüksek rakamlar olduğunu kaydetti.
Mayınlar sebebiyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini, insanlarda kalıcı sakatlıkların oluştuğunu belirten Eryani, uluslararası toplumdan, sivil yerleşim birimlerine yerleştirdikleri binlerce mayının haritalarını teslim etmeleri için Husilere baskı yapmasını istedi.
Eryani, Birleşmiş Milletler (BM) ile uluslararası kuruluşların, Husilerin sivillere yönelik bu ihlallerini görmezden gelişine anlam veremediklerini dile getirdi.
Hükümetin, Husilerden alınan bölgelerde yürüttüğü mayın temizleme çalışmalarına da değinen Eryani, ilgili uluslararası kuruluşlardan bu çalışmalara daha çok destek vermesini istedi.
Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, Haziran ayında yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre Husilerin ülkenin çeşitli bölgelerine yaklaşık 1 milyon mayın döşediğini bildirmişti.
Yemani, 2015 yılının Mart ayından 2018 yılının Mart ayına kadar 216'sı çocuk, 72'si kadın bin 194 kişinin mayınlar sebebiyle hayatını kaybettiğini ifade etmişti.
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