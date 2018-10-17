İSTANBUL (AA) - Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-Eryani, uluslararası topluma, sivil yerleşim birimlerine yerleştirdikleri yüz binlerce mayının haritalarını teslim etmeleri için Husilere baskı yapılması çağrısında bulundu.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya açıklamalarda bulunan Eryani, Husilerden alınan şehir ve köylere, ana caddelere, ara sokaklara, kamu ve özel kuruluşlara evlere, tarlalara rastgele yerleştirilmiş binlerce mayın bulunduğunu söyledi.

Husilerin yerleştirdiği bu mayınlar sebebiyle önceki gün Hudeyde'nin güneyindeki Eş-Şecen bölgesinde 7 sivilin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını ifade eden Eryani, Husilerin yerleştirdiği ve haritası olmayan bu mayınların sayısının, ikinci dünya savaşından bu yana en yüksek rakamlar olduğunu kaydetti.

Mayınlar sebebiyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini, insanlarda kalıcı sakatlıkların oluştuğunu belirten Eryani, uluslararası toplumdan, sivil yerleşim birimlerine yerleştirdikleri binlerce mayının haritalarını teslim etmeleri için Husilere baskı yapmasını istedi.