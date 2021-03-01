Yemen'e acil yardım çağrısı

5 yaş altındaki 400 milyon çocuğun açlıktan ölmek üzere olduğuna dikkat çekildi.Birleşmiş Milletler, Yemen'de açlık tehlikesine karşı acil insani yardımlar için 3 milyar 850 milyon dolarlık bağış çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de pek çok insan için yaşamın katlanılamaz durumda olduğunu belirterek Yemen'de çocuk olmanın ise "özel bir cehennem" anlamına geldiğini söyledi. "Savaşın bir nesli yuttuğu" uyarısı yapan Guterres, "Buna son vermeliyiz. Bu, Yemen'den geri çekilme zamanı değil" diye konuştu.

İsveç ve İsviçre'nin ev sahipliğinde bugün sanal ortamda düzenlenen bağış konferansına, aralarında zengin Körfez ülkelerinin de bulunduğu 100'ü aşkın ülke ve kuruluş katılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri 230 milyon dolarlık yardım taahhüdünde bulundu.

BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA), ülkede büyük çapta bir kıtlığı engelleyebilmek için bu yıl 3,85 milyon dolara ihtiyaç bulunduğunu vurguladı. OCHA, geçen yıl koronavirüs salgınının da etkisiyle sadece 1,9 milyar dolarlık yardım toplanabildiğine dikkat çekti. 2020'de pek çok insani yardım programı kaynaksızlık nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştı.