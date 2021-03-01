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Yemen'e acil yardım çağrısı

01.03.2021 13:56 | Son Güncelleme:
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Yemen'e acil yardım çağrısı

BM, iç savaşla boğuşan Yemen'de kıtlığa karşı 3,85 milyar dolar acil yardıma ihtiyaç olduğunu açıkladı.

5 yaş altındaki 400 milyon çocuğun açlıktan ölmek üzere olduğuna dikkat çekildi.Birleşmiş Milletler, Yemen'de açlık tehlikesine karşı acil insani yardımlar için 3 milyar 850 milyon dolarlık bağış çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de pek çok insan için yaşamın katlanılamaz durumda olduğunu belirterek Yemen'de çocuk olmanın ise "özel bir cehennem" anlamına geldiğini söyledi. "Savaşın bir nesli yuttuğu" uyarısı yapan Guterres, "Buna son vermeliyiz. Bu, Yemen'den geri çekilme zamanı değil" diye konuştu.

İsveç ve İsviçre'nin ev sahipliğinde bugün sanal ortamda düzenlenen bağış konferansına, aralarında zengin Körfez ülkelerinin de bulunduğu 100'ü aşkın ülke ve kuruluş katılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri 230 milyon dolarlık yardım taahhüdünde bulundu.

BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA), ülkede büyük çapta bir kıtlığı engelleyebilmek için bu yıl 3,85 milyon dolara ihtiyaç bulunduğunu vurguladı. OCHA, geçen yıl koronavirüs salgınının da etkisiyle sadece 1,9 milyar dolarlık yardım toplanabildiğine dikkat çekti. 2020'de pek çok insani yardım programı kaynaksızlık nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştı.

24 milyon kişi yardıma muhtaç

İç savaş koşullarında yaşam mücadelesi veren 29 milyon nüfuslu ülkede BM verilerine göre 24 milyon kişi insani yardıma muhtaç durumda. 16 milyon Yemenli'nin bu yıl açlıkla karşı karşıya kalacağı, 50 bin kişinin halihazırda kıtlık koşullarında ölüme karşı mücadele verdiği belirtiliyor.

Akut yetersiz beslenmeden muzdarip çocuk sayısının 2,3 milyon ile rekor seviyeye tırmandığı, 5 yaş altındaki yaklaşık 400 bin çocuğun acil gıda yardımı yapılmaması durumunda ölme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu belirtildi.

2015 yılında iç savaşa sürüklenen Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen hükümetini, İran ise Husileri destekliyor. BM Yemen'deki durumu "dünyanın en kötü insani krizi" diye nitelendirmişti.

Yardım kuruluşlarından uyarı

Uluslararası faaliyet gösteren 12 yardım kuruluşu Cuma günü yaptıkları ortak açıklamada kaynak aktarımındaki kesintilerin sürmesi durumunda Yemen'i bir felaketin beklediği uyarısında bulundu.

Açıklamada, "kapsamlı kesintilerin ülkede çekilen acıyı daha da derinleştirdiği" belirtilerek "üç milyonu çocuk olmak üzere altı milyon kişinin koronavirüs salgını döneminde temiz suya ve tıbbi hizmetlere erişiminin olmadığı" vurgulandı.

AFP,dpa/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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