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Yemen'e Gıda Yardımı Girişi Konusunda Anlaşma Sağlandı

05.08.2019 11:57 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Gıda Ajansı yaptığı açıklamada Yemen’de asilerin kontrolündeki bölgelere gıda ulaştırılması konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu

Yemen'e Gıda Yardımı Girişi Konusunda Anlaşma Sağlandı

Birleşmiş Milletler Gıda Ajansı yaptığı açıklamada Yemen’de asilerin kontrolündeki bölgelere gıda ulaştırılması konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Bölgeye bir aydan fazla süredir yardım ulaştırılamıyordu.

Uzunca süredir İranlı destekli Husilerle Suudi Aranistan önderliğindeki Yemen hükümetini destekleyen güçler ülkede çatışıyorlar. Çatışmanın merkez noktalarından biri de başkent Sana’a. Şehirde yüzbinlerce insan açlık nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Yardımların ulaştırılmasını engellemek konusunda Husiler suçlanıyor.

Husiler şehrin kontrolünü 2014 yılından bu yana ellerinde tutuyorlar. Gıda yardımlarının ulaşımının engellenmesi nedeniyle şehirde gıda sıkıntısı yaşayan kişi sayısının 850 bin civarında olduğu belirtiliyor. Husilerse gıda yardımlarının halka ulaşmasını engelledikleri suçlamalarını reddediyorlar

Birleşmiş Milletler Gıda Programı’ndan yapılan açıklamada, bölgeye gönderilen gıdaların uzun süreler bekletilmesinden dolayı çok sayıda yiyeceğin de bozulduğu belirtiliyor.

Dünya Gıda Programı Sözcüsü Herve Verhoosel, gıda yardımlarının şehre ulaşması konusunda sağlanan anlaşmanın memnuniyet verici olduğunu söyledi ve bunun insani yardımlar konusunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Verhoosel, yardımların ulaştırılması konusunda varılan anlaşmanın detaylarına ilişkinse bilgi vermedi. Sözcü şu an yardımların ulaştırılması konusunda teknik detaylar üzerinde görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Daha önce Gıda Programı Direktörü David Beasley de anlaşma sağlanması halinde birkaç gün içerisinde Sana’a’ya gıda ulaştırabileceklerini söylemişti.

Husilerin lideri Muhammed Ali El Husi de gıda yardımlarının bölgeye girişi konusunda anlaşma sağlandığını doğruladı.

Birleşmiş Milletler Yemen’de yaşanan sıkıntıları dünyanın en büyük insani krizi olarak nitelendiriyor. BM rakamlarına göre 24 milyon nüfusu bulunan ülkenin yüzde 80’i açlık tehlikesi altında. Ülkedeki 10 milyon kişi sadece gıda yardımları sayesinde hayatta kalabiliyor.

Husiler Suudi Arabistan ve koalisyon güçlerine saldırmak için roketler ve insansız hava araçları kullanırken Suudilerin de sivil alanları vurduğu iddia ediliyor. Ülkede 2014 yılından bu yana devam eden saldırılar nedeniyle onbinlerce kişi hayatını kaybetti.

BM yetkilileri savaşın Yemen’i eğitim ve gelişim konusunda 20 yıl geriye götürdüğünü söylüyorlar.

Taraflar daha önce ateşkes konusunda anlaşsalar da anlaşma sürekli olarak ihlal ediliyor. Hem Husiler hem de Suudi liderliğindeki koalisyonsa ateşkese uyulmaması konusunda sürekli olarak birbirlerini suçluyorlar.

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