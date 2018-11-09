Yemen'e insani yardım çağrısı

Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşları, Yemen'e acil insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu ile İHH İnsani Yardım Vakfı üyelerinin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, cuma namazının ardından Balıklıgöl yerleşkesinde toplandı.

Yedibaşak İnsani Yardım Derneği Başkanı Vedat Savaş, burada grup adına yaptığı açıklamada, Yemen'de 2011 yılında başlayan gösterilerin 2014 yılında fiili savaşa dönüştüğünü belirtti.

Savaş nedeniyle ülkenin altyapısının tamamen çöktüğünü ifade eden Savaş, şöyle konuştu:

"Bu savaşta 30 bin insan hayatını kaybetti. Yüzbinlerce insan yerinden yurdundan olurken 8 milyon da açlığın pençesinde. Yemen'de salgın hastalık ve açlık baş gösterdi. Olan masum insanlara, günahsız çocuklara olmakta. Gün geçmiyor ki açlıktan çocuklar ölmesin. Hiçbir Müslüman devletinin durumu düzeltme çabasının olmaması ayrıca düşündürücü. Bütün İslam ümmeti gibi Yemen de umudunu Türkiye'ye bağlamış ve feryat ediyor. Birkaç yardım kuruluşu haricinde ülkeye insani yardım ulaşmamakta her geçen gün hayat biraz daha çekilmez hal almakta."

Açıklamanın ardından gruptakiler tekbir getirerek, slogan attı.

