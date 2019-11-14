Yemeni, ayakkabıya rakip oldu

Kilis’te bir zamanların gözdesi olan yemeniler, son zamanlarda yeniden tercih edilmesiyle ayakkabıya rakip oldu.

Unutulmaya yüz tutan yemeniler, son zamanlarda ayakkabıya oranla daha ucuz ve sağlıklı olması nedeniyle yeniden tercih edilmeye başlandı. Yemeni, doğal deri ve pamuk ipliğinden üretilen, topuksuz ve ortopedik bir ayakkabı türü. Yemeninin tabanı manda ya da sığır derisinden, yüzü keçi derisinden, astarı koyun derisinden ve çevirmesi de oğlak derisinden yapılıyor.

1954 yılından beri yemenicilik yapan Mustafa Berksözlü (75), “Yeminin iç tarafı köseli, içi dışı deri, teri çektiği için ayak rahat eder, yemeniyi yıkadıktan sonra tekrar giyebilirsin. Bir usta ortalama günde bir yemeni yapabilir. Biz iki kişiyiz haftada 12 çift yapıyoruz. Ancak günde bir tane yapabiliyoruz. Dikimi ve bütün işlemi el ile yapıldığı için ancak bir tane yapabilir bir usta. Birçok yeni ayakkabı çıktı ama altı lastik olduğu için yemeni daha sağlıklı, bu nedenle tercih ediliyor. Bir kösele ayakkabı 300 lira, bir yemeni ise 65-90 lira arasında, hem de yemeninin giyimi çok rahat” dedi.