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Yemeni, ayakkabıya rakip oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 12:12 | Son Güncelleme

Kilis’te bir zamanların gözdesi olan yemeniler, son zamanlarda yeniden tercih edilmesiyle ayakkabıya rakip oldu.Unutulmaya yüz tutan yemeniler, son zamanlarda ayakkabıya oranla daha ucuz ve sağlıklı olması nedeniyle yeniden tercih edilmeye başlandı.

Kilis’te bir zamanların gözdesi olan yemeniler, son zamanlarda yeniden tercih edilmesiyle ayakkabıya rakip oldu.
Unutulmaya yüz tutan yemeniler, son zamanlarda ayakkabıya oranla daha ucuz ve sağlıklı olması nedeniyle yeniden tercih edilmeye başlandı. Yemeni, doğal deri ve pamuk ipliğinden üretilen, topuksuz ve ortopedik bir ayakkabı türü. Yemeninin tabanı manda ya da sığır derisinden, yüzü keçi derisinden, astarı koyun derisinden ve çevirmesi de oğlak derisinden yapılıyor.
1954 yılından beri yemenicilik yapan Mustafa Berksözlü (75), “Yeminin iç tarafı köseli, içi dışı deri, teri çektiği için ayak rahat eder, yemeniyi yıkadıktan sonra tekrar giyebilirsin. Bir usta ortalama günde bir yemeni yapabilir. Biz iki kişiyiz haftada 12 çift yapıyoruz. Ancak günde bir tane yapabiliyoruz. Dikimi ve bütün işlemi el ile yapıldığı için ancak bir tane yapabilir bir usta. Birçok yeni ayakkabı çıktı ama altı lastik olduğu için yemeni daha sağlıklı, bu nedenle tercih ediliyor. Bir kösele ayakkabı 300 lira, bir yemeni ise 65-90 lira arasında, hem de yemeninin giyimi çok rahat” dedi.

Suriye’den gelen yemeni ustası ile birlikte çalışıyor
Mustafa Berksözlü eskisi gibi çırak yetişmediğini ifade ederek, “Suriyeli Halil Akif ile birlikte çalışıyoruz. Kendisi sanatkar bir ustadır. Beraber hem çalışıyoruz hem de muhabbet ediyorum. Mesleğini yapan kendini iyi yetiştirmiş bir ustadır” dedi.
Suriyeli Halil Akif ise Halep’te yemeni dükkanı olduğunu ancak savaş nedeniyle Kilis’e yerleştiğini ifade ederek, “Suriye’de bu işten 10 tane çocuk büyüttüm. Çocuklarımın içerisinde doktor ve mühendis, öğretmen olanlar da var. 7 kızım, 3 de oğlum var. Suriye’de işim çok güzeldi, hiçbir eksiğimiz yoktu, burada çok sıkıntı çekiyorum. Suriye’de bolluk içerisinde yaşıyordum. Türk milletinden ve devletinden Allah razı olsun, bize kucak açtılar” dedi.

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