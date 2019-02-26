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"Yemen'i tahrip edenler sorumluluğu üstlenmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 21:17 | Son Güncelleme

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan: - "Türkiye, Yemen'in yeniden inşası ve rehabilitasyonu için en öncelikli olarak sorumluluğu, altyapı tesislerini tahrip ederek Yemen halkına yönelik hayat kurtarıcı yardımları engelleyenlerin üstlenmesi gerektiğine inanıyor"

CENEVRE (AA) - Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, Yemen'in yeniden inşası ve rehabilitasyonu için en öncelikli olarak sorumluluğu, altyapı tesislerini tahrip ederek, Yemen halkına yönelik hayat kurtarıcı yardımları engelleyenlerin üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Büyükelçi Arslan, Yemen'deki insani krize yönelik BM, İsviçre ve İsveç'in girişimiyle düzenlenen uluslararası üst düzey yardım konferansında konuştu.

Türkiye'nin, Yemen'in istikrarına, birliğine, egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını bir kez daha vurgulayan Arslan, Yemen'deki taraflar arasında İsveç'in başkenti Stockholm'de geçen aralıkta varılan anlaşmadan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Arslan, Stockholm Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasının hayati önem taşıdığının altını çizdi.

"Türkiye, Yemen'in yeniden inşası ve rehabilitasyonu için en öncelikli olarak sorumluluğu, altyapı tesislerini tahrip ederek Yemen halkına yönelik hayat kurtarıcı yardımları engelleyenlerin üstlenmesi gerektiğine inanıyor." ifadesini kullanan Arslan, Türkiye'nin kardeş Yemen halkının insani ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü çabayı sarf ettiğini belirtti.

Bu kapsamda Türkiye'nin 2015 ve 2016 yardımlarına ilave olarak, 2017'de Türk Kızılayı'nın yardım gemisinin, Yemen'e 11 ton insani yardım ulaştırdığını anımsatan Arslan, 2017'de ayrıca BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF), ülkedeki çocuklara yönelik kolera ile mücadelesini desteklemek için bu kuruluşa bir milyon dolar destek verdiklerini hatırlattı.

- "Trajik savaşa son verme zamanı geldi"

Halen Yemen'e ek insani yardım sağlama konusunda çeşitli olasılıklar üzerinde çalıştıkları bilgisini paylaşan Arslan, "Bu amaca yönelik olarak, Türk Kızılayı ve AFAD yakın zamanda Yemen'i ziyaret etti ve bu yıl ülkedeki insani ihtiyaçların kapsamını belirlemek için Yemenli makamlarla görüşmeler yaptı." dedi.

Arslan, Yemen'deki "kirli savaş" devam ettiği sürece, bütün insani çabaların boşa gideceği uyarısında bulunarak, "Bundan dolayı, Yemen'deki bu trajik savaşa son vermenin zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'deki insani krize yönelik BM, İsviçre ve İsveç'in girişimiyle bugün başlayan uluslararası üst düzey yardım konferansının sabah oturumunda 2,6 milyar dolar taahhüt edildiğini bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükelçi Sadık Arslan Yemen

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