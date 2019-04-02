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Yemen'in doğusunda askeri konvoya saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 15:51 | Son Güncelleme

Hadramevt ilinin kırsalında askeri konvoyu hedef alan saldırıcı sonucu 4 asker hayatını kaybetti

HADRAMEVT (AA) - Yemen'in doğusunda askerleri hedef alan saldırı sonucu 4 asker hayatını kaybetti, birçoğu yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hadramevt ilinin Seyun kentinde askeri konvoyun geçişi sırasında yola yerleştirilen patlayıcı infilak etti.

İnsani yardım konvoyuna eşlik eden Özel Görev Tugayı'nın hedef alındığı patlamanın ardından silahlı kişilerce askerlere ateş açıldı.

Saldırıda Suudi Arabistan tarafından desteklenen birlikte görevli 4 asker öldü, birçoğu ağır yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

- Kurtarma operasyonuna katılmışlardı

Öte yandan saldırıdan birkaç saat önce söz konusu birliğin bölgenin tanınan isimlerinden 20 gün önce kaçırılan Abdulbari es-Saggaf'ı kurtarma operasyonuna katıldığı kaydedildi.

Tüm askerleri Hadramevt'ten seçilen ve bölgedeki güvenlik boşluğunu kapatmayı hedefleyen Özel Görev Tugayı, Suudi güvenlik güçlerinden aldığı eğitimi 2017 yılında tamamladı.

Yemen'in Hadramevt ili yıllardır çatışmaların hedefi oluyor. Bölgede yalnızca asker ve polisler değil siviller de hedef alınıyor.

Hadramevt vadisi ve çölü, Suudi Arabistan için büyük önem arz ediyor. Yemen'in Suudi Arabistan sınırının yarısının bulunduğu Hadramevt, 2015 yılının Mart ayından bu yana Arap Koalisyonu tarafından yönetiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hadramevt saldırı Yemen

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