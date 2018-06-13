Yemen’in En Büyük Limanına Hava Saldırısı

Yemen’in sürgündeki hükümetini destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon Çarşamba günü liman kenti Hudeyde’ye saldırı düzenledi. Burası ülkeye gıda girişinin yapıldığı ana liman.

Saldırı Hudeyde’yi 2015’ten bu yana liman kentini kontrol eden İran destekli Şii Husi milislerini püskürtmek için yapıldı. Ancak saldırının ardından çok sayıda ölümle sonuçlanabilecek sokak savaşlarının başlamasından endişe ediliyor. Bu durum insani kriz yaşanan Yemen’de milyonlarca kişinin açlık çekmesine neden olabilir.

Yemen’e gıda girişinin yüzde 70’i Hudeyde limanından yapılıyor. Ülkenin 27 milyonluk nüfusunun üçte biri bu yardımlarla hayatta kalıyor. 8,4 milyon kişiyse şimdiden açlık kriziyle karşı karşıya.

Sosyal medyada yayılan videolar, isyancıların elindeki kente konvoyların yanaştığını ve silah seslerinin duyulduğunu gösteriyor.

Suudi Arabistan’da uydu kanalları ve devlet kanalı koalisyonun Hudeyde’ye hava saldırısı yaptığını ve Altın Zafer operasyonu kapsamında donanma gemilerinin kenti bombaladığını kaydetti.