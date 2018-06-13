HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yemen’in En Büyük Limanına Hava Saldırısı

Yemen’in En Büyük Limanına Hava Saldırısı

13.06.2018 21:32 | Son Güncelleme

Yemen’in sürgündeki hükümetini destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon Çarşamba günü liman kenti Hudeyde’ye saldırı düzenledi

Yemen’in En Büyük Limanına Hava Saldırısı

Yemen’in sürgündeki hükümetini destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon Çarşamba günü liman kenti Hudeyde’ye saldırı düzenledi. Burası ülkeye gıda girişinin yapıldığı ana liman.

Saldırı Hudeyde’yi 2015’ten bu yana liman kentini kontrol eden İran destekli Şii Husi milislerini püskürtmek için yapıldı. Ancak saldırının ardından çok sayıda ölümle sonuçlanabilecek sokak savaşlarının başlamasından endişe ediliyor. Bu durum insani kriz yaşanan Yemen’de milyonlarca kişinin açlık çekmesine neden olabilir.

Yemen’e gıda girişinin yüzde 70’i Hudeyde limanından yapılıyor. Ülkenin 27 milyonluk nüfusunun üçte biri bu yardımlarla hayatta kalıyor. 8,4 milyon kişiyse şimdiden açlık kriziyle karşı karşıya.

Sosyal medyada yayılan videolar, isyancıların elindeki kente konvoyların yanaştığını ve silah seslerinin duyulduğunu gösteriyor.

Suudi Arabistan’da uydu kanalları ve devlet kanalı koalisyonun Hudeyde’ye hava saldırısı yaptığını ve Altın Zafer operasyonu kapsamında donanma gemilerinin kenti bombaladığını kaydetti.

Yemen güvenlik yetkilileriyse 2 bin askerin Hudeyde limanını kuşatmak amacıyla denizden gelerek kentin batısına indiğini bildirdi.

Arap emirlikleri güçleri ve Yemen askerleri Hudeyde havaalanına güneyden yaklaşırken diğerleri Husiler’in doğudaki destek kanallarını engellemeye çalıştı.

“Tüm çözümler tükendi”

Yemen’in sürgündeki hükümetiyse yaptığı açıklamada Husileri Hudeyde limanından çıkartmak için tüm siyasi ve barış içeren çözümlerin tükendiğini bildirdi.

Husilere ait El Mesire televizyon kanalıysa milislerin Hudeyde yakınında bir koalisyon gemisini iki füzeyle vurduğunu iddia etti. Ancak haber henüz doğrulanmadı.

BM ve diğer yardım grupları saldırı öncesinde personelini Hudeyde’den çekmişti. Öte yandan bu gruplar, Hudeyde için felaket uyarısı yapıyor.

“Kriz daha da derinleşebilir”

Kızılhaç bölge direktörü Robert Mardini Hudeyde’ye yapılan saldırının zaten korkunç olan insani krizi daha da derinleştirebileceği uyarısında bulundu.

Yemen’deki iç savaşta 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 2 milyon kişi yerlerinden oldu ve ülkede kolera salgını başladı. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun hava saldırıları çok sayıda sivilin ölümüne ve alt yapının ciddi zarar görmesine neden oldu. Öte yandan BM ve batı ülkeleri İran’ın Husilere silah sağladığını, Husiler’in İran’dan aldıkları füzelerle Suudi Arabistan’a saldırdığını öne sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi
Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Erdoğan açıklamıştı! Kolonya ve maske dağıtımı başladı

Erdoğan açıklamıştı! Kolonya ve maske dağıtımı başladı

Sevgilisine sitem etti! 'Yazıklar olsun'

Sevgilisine sitem etti! 'Yazıklar olsun'

Ünlü yazardan skandal virüs yorumu! Profesör yerin dibine soktu

Ünlü yazardan skandal virüs yorumu! Profesör yerin dibine soktu

YÖK Başkanı'ndan öğretmen adaylarıyla ilgili önemli açıklama

YÖK Başkanı'ndan öğretmen adaylarıyla ilgili önemli açıklama

En çok vaka olan ikinci ilden sevindiren haberler geliyor

En çok vaka olan ikinci ilden sevindiren haberler geliyor

İlginizi Çekebilir

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Talep zirvede: Seks işçilerinin sosyal mesafe sorunu!

Talep zirvede: Seks işçilerinin sosyal mesafe sorunu!

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Diğer Haberler
Son dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten bin 339 kişi hayatını kaybetti

ABD'de bir günde koronavirüsten bin 339 kişi hayatını kaybetti

Korona ilaçlarının klinik araştırmaları başladı

Korona ilaçlarının klinik araştırmaları başladı

İngiltere Başbakanı'nın sağlık durumu hakkında yeni gelişme

İngiltere Başbakanı'nın sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Yetkililerin 10 yılda yapamadığını karantina yaptı: Çiftleştiler

Yetkililerin 10 yılda yapamadığını karantina yaptı: Çiftleştiler

'Koronavirüs ABD'de siyahileri öldürüyor' iddiası

'Koronavirüs ABD'de siyahileri öldürüyor' iddiası

Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.