Yemen’in En Büyük Limanına Hava Saldırısı

Yemen’in sürgündeki hükümetini destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon Çarşamba günü liman kenti Hudeyde’ye saldırı düzenledi. Burası ülkeye gıda girişinin yapıldığı ana liman.
Saldırı Hudeyde’yi 2015’ten bu yana liman kentini kontrol eden İran destekli Şii Husi milislerini püskürtmek için yapıldı. Ancak saldırının ardından çok sayıda ölümle sonuçlanabilecek sokak savaşlarının başlamasından endişe ediliyor. Bu durum insani kriz yaşanan Yemen’de milyonlarca kişinin açlık çekmesine neden olabilir.
Yemen’e gıda girişinin yüzde 70’i Hudeyde limanından yapılıyor. Ülkenin 27 milyonluk nüfusunun üçte biri bu yardımlarla hayatta kalıyor. 8,4 milyon kişiyse şimdiden açlık kriziyle karşı karşıya.
Sosyal medyada yayılan videolar, isyancıların elindeki kente konvoyların yanaştığını ve silah seslerinin duyulduğunu gösteriyor.
Suudi Arabistan’da uydu kanalları ve devlet kanalı koalisyonun Hudeyde’ye hava saldırısı yaptığını ve Altın Zafer operasyonu kapsamında donanma gemilerinin kenti bombaladığını kaydetti.
Yemen güvenlik yetkilileriyse 2 bin askerin Hudeyde limanını kuşatmak amacıyla denizden gelerek kentin batısına indiğini bildirdi.
Arap emirlikleri güçleri ve Yemen askerleri Hudeyde havaalanına güneyden yaklaşırken diğerleri Husiler’in doğudaki destek kanallarını engellemeye çalıştı.
“Tüm çözümler tükendi”
Yemen’in sürgündeki hükümetiyse yaptığı açıklamada Husileri Hudeyde limanından çıkartmak için tüm siyasi ve barış içeren çözümlerin tükendiğini bildirdi.
Husilere ait El Mesire televizyon kanalıysa milislerin Hudeyde yakınında bir koalisyon gemisini iki füzeyle vurduğunu iddia etti. Ancak haber henüz doğrulanmadı.
BM ve diğer yardım grupları saldırı öncesinde personelini Hudeyde’den çekmişti. Öte yandan bu gruplar, Hudeyde için felaket uyarısı yapıyor.
“Kriz daha da derinleşebilir”
Kızılhaç bölge direktörü Robert Mardini Hudeyde’ye yapılan saldırının zaten korkunç olan insani krizi daha da derinleştirebileceği uyarısında bulundu.
Yemen’deki iç savaşta 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 2 milyon kişi yerlerinden oldu ve ülkede kolera salgını başladı. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun hava saldırıları çok sayıda sivilin ölümüne ve alt yapının ciddi zarar görmesine neden oldu. Öte yandan BM ve batı ülkeleri İran’ın Husilere silah sağladığını, Husiler’in İran’dan aldıkları füzelerle Suudi Arabistan’a saldırdığını öne sürüyor.