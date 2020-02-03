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Yemen'in geçici başkentinde 2015'ten bu yana 200 kişi suikasta kurban gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 02:05 | Son Güncelleme

Yemen'in geçici başkentinde 2015'ten bu yana 200 kişi suikasta kurban gitti

ADEN (AA) - Yemen'in geçici başkenti Aden'de 2015'ten bu yana 200 kişinin suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkedeki sivil toplum örgütlerinden Aden'de Suikast Kurbanlarını Savunma Koordinasyonunun düzenlediği panele hukukçular, insan hakları ve sivil toplum aktivistleri katıldı.

Panelde konuşan Koordinasyon kurucularından Avukat Enver el-Yafii, Aden'de 2015'ten bu yana suikastla öldürülenlerin 200 kişiye ulaştığını söyledi.

Yafii söz konusu suikast olaylarının faili meçhul olarak kayda geçtiğini belirtti.

Üyelerden avukat Afra Hariri panelde yaptığı konuşmada, suikastların faillerini ortaya çıkarma konusunda yetersiz kalmaları nedeniyle güvenlik güçlerini bu saldırıların birer parçası olmakla suçladı.

İran destekli Husi milislerin Aden'den 2015'ten itibaren çıkarılmasının ardından kentte etkin kişilerinin hedef alındığı çok sayıda suikast düzenlendi.

Yemen'den yetkili isimler tarafından yapılan açıklamalarda, Aden'de yaşanan karmaşanın arkasındaki gücün Birleşik Arap Emirlikleri olduğu defalarca vurgulanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aden suikastler Yemen

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