Yeni Yemen Medya Merkezi Başkanı Salih el-Gabri, "İran destekli Husiler ve BAE destekli koalisyon arasında sıkışmış durumdayız. Yemen’in şu an bir başkent yok ve bölünebilme ihtimali artıyor." dedi.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) ile Yeni Yemen Medya Merkezi iş birliğiyle, "Yemen'in Geleceğinde Bölgesel Aktörlerin Rolü" paneli düzenlendi.

ORSAM konferans salonunda düzenlenen panele Gabri, Polis Akademisi Öğretim Üyesi Dr. Selim Öztürk ve gazeteci Jonathan Fenton-Harvey konuşmacı olarak katıldı.

- Başkentsiz Yemen

Gabri, yasal bir otoriteye karşı yapılan darbe sonucu Yemen’de bugünkü duruma gelindiğini ve insani krizin sürdüğünü belirtti.

Yemen halkının iki şeytanın arasında yaşadığını söyleyen Gabri, “Yemen halkı İran destekli Husiler ve Emirlik destekli koalisyon arasında hayatını sürdürüyor.” dedi.

Gabri, başkenti olmayan bir ülkenin bölünme ihtimalinin arttığını kaydederek, "Biz iki şeytan arasında yaşıyoruz. İran destekli Husiler ve BAE destekli koalisyon arasında sıkışmış durumdayız. Yemen’in şu an bir başkent yok ve bölünebilme ihtimali artıyor." diye konuştu.