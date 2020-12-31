Yemen’in Güneyinde Havaalanı Saldırısı

Yemen’in güneyindeki Aden kenti havaalanında meydana gelen saldırıda en az 22 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişiyse yaralandı. Saldırı, yeni kurulan Suudi destekli kabine üyelerini taşıyan uçağın inişinden dakikalar sonra düzenlendi.

Başbakan Muin Abdulmelik, tüm kabine üyelerinin iyi olduklarını ancak saldırının Suudi Arabistan’ın ülkede İran destekli Husi milislere karşı yürütülen savaşta müttefiki olan iki farklı grubu bir araya getirmeyi umduğu kabinenin karşı karşıya olduğu zorlukları gözler önüne serdiğini söyledi.

Saldırıdan saatler sonra Aden’de bulunan başkanlık sarayı yakınında da ikinci bir patlama sesi duyuldu. Yerel basın, Başbakan Muin’in de aralarında olduğu kabine üyeleriyle Suudi Arabistan’ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Said El Cebir’in güvenliğinin sağlandığını kaydetti.

Reuters’a konuşan görgü tanıklarına göre uçağın inişinden hemen sonra düzenlenen havaalanındaki saldırıda büyük patlamalar ve silah sesleri duyuldu. Yerel bir güvenlik kaynağı havaalanının terminaline üç havan mermisinin isabet ettiğini bildirdi.