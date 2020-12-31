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Yemen’in Güneyinde Havaalanı Saldırısı

31.12.2020 01:18 | Son Güncelleme:
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Yemen’in Güneyinde Havaalanı Saldırısı

Yemen’in güneyindeki Aden kenti havaalanında meydana gelen saldırıda en az 22 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişiyse yaralandı. Saldırı, yeni kurulan Suudi destekli kabine üyelerini taşıyan uçağın inişinden dakikalar sonra düzenlendi

Yemen’in güneyindeki Aden kenti havaalanında meydana gelen saldırıda en az 22 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişiyse yaralandı. Saldırı, yeni kurulan Suudi destekli kabine üyelerini taşıyan uçağın inişinden dakikalar sonra düzenlendi.

Başbakan Muin Abdulmelik, tüm kabine üyelerinin iyi olduklarını ancak saldırının Suudi Arabistan’ın ülkede İran destekli Husi milislere karşı yürütülen savaşta müttefiki olan iki farklı grubu bir araya getirmeyi umduğu kabinenin karşı karşıya olduğu zorlukları gözler önüne serdiğini söyledi.

Saldırıdan saatler sonra Aden’de bulunan başkanlık sarayı yakınında da ikinci bir patlama sesi duyuldu. Yerel basın, Başbakan Muin’in de aralarında olduğu kabine üyeleriyle Suudi Arabistan’ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Said El Cebir’in güvenliğinin sağlandığını kaydetti.

Reuters’a konuşan görgü tanıklarına göre uçağın inişinden hemen sonra düzenlenen havaalanındaki saldırıda büyük patlamalar ve silah sesleri duyuldu. Yerel bir güvenlik kaynağı havaalanının terminaline üç havan mermisinin isabet ettiğini bildirdi.

Kabine tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada 22 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralı olduğu kaydedildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, başkanlık sarayını hedef alan Husi’lere ait patlayıcı dolu bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

Husiler havaalanına düzenlenen saldırıyı üstlenmeyi reddederken başkanlık sarayına düzenlenen saldırı girişimiyle ilgili açıklama yapmadı.

Yeni kabine Cumhurbaşkanı Abdrabbu Mansur Hadi hükümetiyle güneydeki ayrılıkçıları bir araya getirmeyi hedefliyor. Bu iki grup, başkent Sana da dahil olmak üzere ülkenin kuzeyini kontrol eden Husiler’e karşı savaşan ittifakın içindeki iki ana grubu oluşturuyor.

Reuters’a konuşan bazı kaynaklar havaalanı saldırısında hayatını kaybedenler arasında hükümet yetkililerinin de olduğunu bildirdi. Kızılhaç ise yaptığı açıklamada havaalanı saldırısında iki üyesinin hayatını kaybettiğini, birinin ise kayıp olduğunu belirtti.

Yemen’in güneyindeki Aden kenti, güneydeki ayrılıkçılar ve Hadi hükümeti arasındaki şiddet olaylarına tanık oluyor.

Yemen’in güneyinde bağımsızlık isteyen Güney Geçiş Konseyi (STC), Aden’de Nisan ayında özerklik ilan etmişti. Bu durum hem kentte çatışmaların artmasına hem de Birleşmiş Milletler’in ülke genelindeki kalıcı ateşkes çabalarına gölge düşürmüştü.

Suudi Arabistan’ın Hadi hükümeti ve STC arasında bir yıldır yürüttüğü yoğun müzakerelerin ardından Suudiler, yetki paylaşımının yapıldığı yeni bir kabinenin kurulduğunu bu ay ilan etmişti.

STC saldırıyı kınadı ve Husiler’i sorumlu tuttu.

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