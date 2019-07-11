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Yemen'in güneyindeki çatışmalarda bir komutan öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 02:13 | Son Güncelleme

Yemen'in güneyindeki çatışmalarda bir komutan öldü

ADEN (AA) - Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Hizam Emni güçlerinin, ülkenin güneyindeki Ed-Dali kentinde Husilerle girdiği çatışmada bir komutan öldü.

Askeri bir kaynaktan alınan bilgiye göre, Hizam Emni güçleri 1. Tabur komutanı Albay Ziyad Şayif el-Hariri, Dali kentinde Husilerle girilen çatışmalarda hayatını kaybetti.

Hariri'nin Hizam Emni bünyesindeki önde gelen komutanlar arasında yer aldığı ve 2015'te Aden'de Husilere karşı savaştığı belirtildi.

Yemen ordusu ve Hizam Emni güçleri geçen mayıs ayından bu yana Dali kentinde Husilere karşı savaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
BAE destekli Hizam Emni Yemen

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