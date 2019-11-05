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Yemen'in güneyindeki krizi sonlandıracak anlaşma imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 18:40 | Son Güncelleme

Yemen'in güneyindeki krizi sonlandıracak anlaşma imzalandı

RİYAD (AA) - Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması imzalandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen törende imzalar, Yemen Başbakan Yardımcısı Salim el-Hanbeşi ve Güney Geçiş Konseyi temsilcisi Nasır el-Habci tarafından atıldı.

İmza töreninde Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın yanı sıra Yemenli, Arap ve yabancı siyasiler de hazır bulundu.

Anlaşmada ana maddelerin yanı sıra siyasi, ekonomik, askeri ve güvenlik düzenlemeleriyle ilgili ek maddeler yer alıyor.

- Güneydeki olaylar

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.

Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar tekrar Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin denetimine girmişti.

Güney Geçiş Konseyinin geçici başkent Aden'i ve çevre vilayetleri ele geçirmesinin ardından Suudi Arabistan, konseye ve hükümete diyalog çağrıları yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Riyad Yemen

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