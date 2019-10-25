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Yemen'in güneyindeki oluşumlardan tek taraflı anlaşma tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 15:20 | Son Güncelleme

Yemen'in güneyindeki oluşumlar, geniş katılımlı çözümden yana olduklarını, BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile hükümet arasında yapılacak tek taraflı görüşmeleri reddettiklerini açıkladı - Yemen hükümeti ile BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında iki gün içinde anlaşma imzalanabilir

İSTANBUL (AA) - Yemen'in güneyindeki oluşumlar, geniş katılımlı çözümden yana olduklarını, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile hükümet arasında yapılacak tek taraflı görüşmeleri reddettiklerini açıkladı.

Devrimci Hareket Konseyi, Hadramevt Topluluğu Kurulu, Hadramevt Vadisi Kabileleri, Güney Ulusal Koalisyonu ve Ulusal Diyaloğa Katılan Barışçıl Hareket Blokunun aralarında bulunduğu güneydeki 5 oluşum, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi'ye ortak mektup gönderdi.

Mektupta, Yemen'in güneyindeki sorunların çözümünde siyasi ve toplumsal olarak geniş bir katılım olmadan istenen sonucun elde edilemeyeceği belirtildi.

Ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin, bölgeyi tek başına temsil etmesinin mümkün olmadığı vurgulanan mektupta, güneydeki diğer oluşumlarla da diyalog kurulması gerektiği kaydedildi.

- Anlaşma 2 gün içinde imzalanabilir

Öte yandan hükümete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen hükümeti ile BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında 2 gün içinde anlaşma imzalanabilir.

Kaynaklara göre, Suudi Arabistan'ın uygulama aşamasında denetleyici olacağı anlaşma; "Suudi Arabistan'daki mevcut hükümet yetkilileriyle devlet kurumlarının kısa sürede Aden'e dönmesi, Körfez İşbirliği Konseyi Girişimi, Ulusal Diyalog Konferansı sonuçları ve BM Güvenlik Konseyinin 2216 sayılı kararı ile Riyad'da 2015'te düzenlenen Yemen diyalog konferansı kararlarına bağlı kalınması" gibi maddeleri içeriyor.

Anlaşmada, "askeri konulara" ilişkin ise şu maddeler yer alıyor:

"Tüm askeri oluşumlar, Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bünyesine katılacak. Anlaşmanın askeri ve güvenlik maddelerinin yürürlüğe girmesinden 45 gün sonra Güney Geçiş Konseyi ile güneydeki diğer güçlerin de içinde yer aldığı teknokrat bir hükümet kurulacak."

- Güneydeki olaylar

Yemen hükümeti, daha önce birçok kez ayrılıkçı örgütle resmi görüşme yapmadığını ve taraflar arasında herhangi bir uzlaşı öncesinde Konseyin kontrolündeki bölgelerden çıkması gerektiğini bildirmişti.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.

Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar tekrar Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin denetimine girmişti.

BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin geçici başkent Aden'i ve çevre vilayetleri ele geçirmesinin ardından Suudi Arabistan konseye ve hükümete diyalog çağrıları yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Yemen Ayrılıkçı Güney Hareketi

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