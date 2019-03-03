Yemen'in Hudeyde kentinde çatışma çıktı

HUDEYDE (AA) - Yemen'de Stockholm Anlaşması çerçevesinde ateşkes dahilindeki Hudeyde kentinde hükümet güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıktı.

AA muhabirine bilgi veren bir güvenlik yetkilisi, Hudeyde kentinin güney ve doğusundaki bazı bölgelerde ordu güçleri ve Husiler arasında şiddetli çatışmaların çıktığını söyledi.

Yetkili, çatışmaların Husilerin ateşkesi ihlal edip, ordu güçlerine ait kentin doğu ve güney mahallelerindeki hedeflere saldırmasının ardından meydana geldiğini ifade etti.

Söz konusu kaynak, her iki tarafından karşılıklı olarak ağır ve hafif silahlar kullandığını belirterek, çatışmada ölen ya da yaralanan kişilerin olup olmadığını ilişkin bilgi vermedi.

Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçlerince dün yapılan açıklamada, Husilerin Hudeyde'nin güneyindeki Et-Tuhayta kentine rastgele attığı havan mermerleri sonucu aralarında çocukların da olduğu 12 sivilin hayatını kaybedip yaralandığı bildirilmişti.

- Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde'de sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, taraflar, kentten çekilme ve esir takası gibi diğer maddeler üzerinde görüşmelere devam ediyor. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

