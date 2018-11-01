Yemen'in insani yardım kapısı Hudeyde'ye operasyon endişesi

Suudilerin öncülüğündeki koalisyonun insani yardımın ülkeye ulaşmasında kilit öneme sahip Hudeyde'ye asker yığdığı öne sürüldü.ABD'nin Yemen'deki çatışmaların sonlandırılması için taraflara 30 gün süre tanımasından bir gün sonra, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun stratejik önemdeki liman kenti Hudeyde yakınlarında askeri varlığını güçlendirdiği öne sürüldü.

Yerel askeri kaynaklar tarafından verilen bilgiye göre, yaklaşık 30 bin asker Hudeyde'nin güneyi ve doğu girişine gönderildi. Reuters haber ajansına konuşan askeri kaynaklar, askerlerin yanı sıra zırhlı araç ve tank gibi modern askeri malzemelerin de büyük bir operasyon için bölgeye sevk edildiğini söyledi.

İran'ın desteklediği Şii Husilerin de Hudeyde merkezine konuşlandığı belirtiliyor. Ancak, bölgedeki askeri hareketlilik konusunda koalisyon güçleri ve Husiler tarafından yapılan resmi bir açıklama bulunmuyor.

Yemen'de taraflara 30 gün süre

ABD yönetimi tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada Yemen'de çatışmalara son verilmesi talep edilmişti. ABD Savunma Bakanı James Mattis, ateşkesin sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması için taraflara 30 günlük süre tanımıştı.