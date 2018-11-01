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Yemen'in insani yardım kapısı Hudeyde'ye operasyon endişesi

01.11.2018 09:49 | Son Güncelleme

ABD'nin ateşkes çağrısından bir gün sonra Yemen'de askeri hareketlilik başladı.

Yemen'in insani yardım kapısı Hudeyde'ye operasyon endişesi

Suudilerin öncülüğündeki koalisyonun insani yardımın ülkeye ulaşmasında kilit öneme sahip Hudeyde'ye asker yığdığı öne sürüldü.ABD'nin Yemen'deki çatışmaların sonlandırılması için taraflara 30 gün süre tanımasından bir gün sonra, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun stratejik önemdeki liman kenti Hudeyde yakınlarında askeri varlığını güçlendirdiği öne sürüldü.

Yerel askeri kaynaklar tarafından verilen bilgiye göre, yaklaşık 30 bin asker Hudeyde'nin güneyi ve doğu girişine gönderildi. Reuters haber ajansına konuşan askeri kaynaklar, askerlerin yanı sıra zırhlı araç ve tank gibi modern askeri malzemelerin de büyük bir operasyon için bölgeye sevk edildiğini söyledi.

İran'ın desteklediği Şii Husilerin de Hudeyde merkezine konuşlandığı belirtiliyor. Ancak, bölgedeki askeri hareketlilik konusunda koalisyon güçleri ve Husiler tarafından yapılan resmi bir açıklama bulunmuyor.

Yemen'de taraflara 30 gün süre

ABD yönetimi tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada Yemen'de çatışmalara son verilmesi talep edilmişti. ABD Savunma Bakanı James Mattis, ateşkesin sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması için taraflara 30 günlük süre tanımıştı.

ABD'nin çağrısına Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'ten de destek geldi. BM şemsiyesi altındaki barış görüşmelerine başlamak istediklerini söyleyen Griffiths, "Yemen'de tarafları bir ay içerisinde müzakere masasına oturtmakta kararlıyız" dedi.

Hudeyde neden önemli?

Kızıl Deniz'e açılan kapı konumundaki liman şehri Hudeyde, Yemen'deki iç savaşta insani yardım ve gıdanın ülkeye ulaştırıldığı önemli noktalardan biri. İran'ın desteklediği Husilerin kontrolünde olan Hudeyde'ye yönelik bir operasyonun bölgedeki insani yardım çalışmalarına ağır darbe vuracağı belirtiliyor.

Dünya Gıda Programı'ndan Herve Verhoosel, "Hudeyde'de askeri hareketliliğin artması, bizim hayat kurtaran operasyonlarımızı tehlikeye atıyor" dedi. Kızıl Haç sözcüsü Sara Alzawqari ise Hudeyde'de en 3 bin 200 ailenin su, gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlara muhtaç durumda olduğuna dikkat çekti.

30 milyon nüfuslu Yemen'de yaklaşık 8,5 milyon kişiye gıda Birleşmiş Milletler'in (BM) gıda programı tarafından sağlanıyor. BM yarım milyon Yemenli çocuğun yetersiz beslendiğini tahmin ediyor.

Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği uluslararası koalisyon güçleri, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi desteklemek için Mart 2015'ten bu yana isyancı Husilere yönelik hava saldırıları düzenliyor. Yemen'de üç yıldır süren savaşta yaklaşık 10 bin kişi yaşamını yitirdi. Hastanelerin de saldırıların hedefi olduğu ülkede sağlık sistemi çökmüş durumda. Ülkede başta kolera olmak üzere birçok hastalık salgına dönüştü.

DW,rtr/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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