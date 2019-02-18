Yemen'in Liman Şehrinden Çekilme Konusunda Anlaşma Sağlandı

Yemenli yetkililer ve Husiler, ülkenin liman şehri Hodeida’dan karşılıklı olarak çekilme konusunda anlaşmaya vardılar. Açıklama taraflar arasında görüşmeleri yürüten BM yetkilileri tarafından yapıldı.

Anlaşmaya ilişkin detay vermeyen BM tarafı, bu konuda uzlaşıya varılmasının son derece önemli olduğunu açıklamakla yetindi.

Söz konusu çekilme işlemi aslında taraflar arasında Aralık ayında varılan ateşkesin bir parçasıydı. Şu ana kadar ateşkes anlaşmasına rağmen taraflar arasında çatışmalar sürdü.

Varılan ulaşıya göre birinci aşamada her iki taraf da Hodeida, Salif ve Ras Issa’daki liman bölgelerinden çekilecek. BM yetkilileri Hodeida’nın tamamından güçlerin çekilmesini içeren ikinci aşama konusunda da uzlaşı sağlandığını söyledi.

Hodeida limanı uzunca bir süredir Husi militanlarının kontrolünde bulunuyor. Söz konusu liman Yemen’e gıda, ilaç ve insani yardımların girişi konusunda ana nokta durumunda. Liman şehrinde devam eden çatışmalar açlıktan ölümlerin yaşandığı ülkeye gıda ve insani yardımların ulaşmasını engelliyor.