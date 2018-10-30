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Yemen'in yeni başbakanı Aden'e döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 14:22 | Son Güncelleme

Yemen'in yeni başbakanı Aden'e döndü

ADEN (AA) - Yemen'in yeni Başbakanı Muin Abdulmelik Said, geçici başkent Aden'e döndü.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi tarafından 15 Ekim'de Ahmed bin Dağr'ın yerine Başbakan olarak atanan Said, Suudi Arabistan'dan Yemen'in geçici başkenti Aden'e ulaştı.

Hükümete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, göreve başlamasının ardından ilk kez Aden'e gelen Said'e hükümet üyeleri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Hadi, 15 Ekim'de hükümetin son dönemde "ihmalkar davrandığı" gerekçesiyle Başbakan Bin Dağr'ı azlederek yerine Bayındırlık ve Yol Bakanı Said'i atamıştı.

Husilerin, 2014'te başkent Sana'yı ve bazı şehirleri ele geçirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Hadi, Suudi Arabistan'a gitmiş, Aden de geçici başkent ilan edilmişti. Yemenli bakanlar da hükümeti Suudi Arabistan'dan yönetiyordu.

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Aden Yemen

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