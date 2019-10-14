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Yemenli anneler Husilerce alıkonulan çocukları için endişeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 17:03 | Son Güncelleme

Yemenli anneler, Husilerin başkent Sana'daki Merkez Cezaevi'nde alıkoydukları 400 kişiyi yine başkentteki bir askeri kampa götürmesini "çocuklarının koalisyon güçlerince düzenlenecek olası saldırıların hedefi olabileceği" gerekçesiyle tepki gösterdi

SANA (AA) - Yemen'deki Husilerin, başkent Sana'daki Merkez Cezaevi'nde alıkoydukları 400 kişiyi yine başkentteki bir askeri kampa götürmesi, bu kişilerin ailelerinin tepkisine neden oldu.

Ülkede faaliyet gösteren Kaçırılanların Anneleri Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, "Husilerin, kaçırdıkları 400 kişiyi Sana Merkez Cezaevi'nden serbest bırakılacakları vaadiyle hava kuvvetleri üniforması giydirerek Sana'daki Seb'in Mahallesinde bulunan Merkezi Emniyet Teşkilatına ait bir askeri kampa götürdüğü bilgisine ulaştık." denildi.

Bu kişilerin götürüldüğü askeri kampa Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon tarafından daha önce hava saldırıları düzenlendiği hatırlatılan açıklamada, "Askeri kampa götürülen Yemenlilerin hayatından Husiler sorumludur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca daha önce Sana ve Zamar'da Husilere ait askeri noktalara düzenlenen saldırılar sırasında buralarda alıkonulan çok sayıda Yemenlinin yaşamını yitirdiğine işaret edilerek, Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Birleşmiş Milletler ve diğer insan hakları kuruluşlarına "herhangi bir şart koşulmadan kaçırılan kişilerin derhal serbest bırakılması için gerekli çalışmaların yapılması" çağrısında bulunuldu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 1 Eylül'de, Zamar kentinde alıkoydukları kişilerin tutulduğu cezaevi niteliğindeki binaya koalisyon güçlerince düzenlenen saldırıda 156 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Kaçırılanların Anneleri Birliği SANA Yemen

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