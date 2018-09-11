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Yemenli annelerden kaçırılan çocukları için gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 21:58 | Son Güncelleme

Yemenli annelerden kaçırılan çocukları için gösteri

HUDEYDE (AA) - Yemenli anneler, Husiler tarafından kaçırılan çocuklarının akıbetinin araştırılması için Hudeyde kentinde gösteri düzenledi.

Husiler tarafından alıkonulduğu belirtilen 142 kişinin annesi "zorla kaybedilen" çocuklarının akıbetlerinin ortaya çıkartılması için uluslararası düzeyde harekete geçilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Gösteri sonrası Kaçırılanların Anneleri Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve İnsan Hakları Konseyi üyelerine kaçırılan ve akıbeti bilinmeyen kişilerin kurtarılarak güvenli bir şekilde evlerine geri getirilmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Yemenli taraflar arasında yapılması beklenen ancak Husilerin katılmaması sebebiyle sekteye uğrayan Cenevre görüşmelerine işaret edilerek, kaçırılan kişilerin kaderlerinin bu aksaklıktan etkilenmemesi için çaba sarf edilmesi çağrısında bulunuldu.

Yemen hükümeti, uluslararası ve yerel insan hakları kuruluşları Husileri, aralarında gazeteci, akademisyen ve siyasetçilerin de bulunduğu kendilerine muhalif isimleri alıkoymakla suçluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hudeyde Husi kaçırılan Yemen

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