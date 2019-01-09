Yemenli Bakan TİKA Koordinatörü ile eğitim konusunu görüştü

ADEN (AA) - Yemen Mesleki ve Teknik Eğitim Bakanı Abdurrezzak el-Eşul, TİKA Yemen Koordinatörü Abdullah Sarı ile eğitim sürecinin geliştirilmesi konusunu görüştü.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Aden kentinde bir araya gelen ikili, mesleki ve teknik enstitülerde eğitimin geliştirilmesi konusunda ortak işbirliğini güçlendirme konusunu ele aldı.

Görüşmede ayrıca eğitim müfredatının iyileştirilmesi, modern standartlarda kalifiye teknik ve profesyonel kadronun eğitilmesi için ortak çalışmanın da ele alındığı aktarıldı.

Eşul, bakanlığın gençler için çeşitli uzmanlık alanları ve becerilerde istihdam platformunun hayata geçirilmesi arzusunda olduğunu ve yıl içinde başlatılacak "Mahir" programı çerçevesinde iş ve sanat konusunda 20 bin gence beceri kazandırılmasını hedeflediğini aktardı.

Öte yandan TİKA Yemen Koordinatörü Sarı ise gençler arasındaki işsizlik oranını azaltacak, sanat ve ekonomik açıdan piyasanın ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde gençlerin eğitim sürecinin iyileştirilmesine katkı sunacak geliştirme projelerinin hayata geçirilmesi arzusunda olduklarını ifade etti.

Türkiye, uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle insani şartların her geçen gün kötüleştiği ve altyapının büyük hasar gördüğü Yemen'in birçok ilinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı gibi kurumlar aracılığıyla yardım projeleri gerçekleştiriyor.

