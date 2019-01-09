HABER

Yemenli Bakan TİKA Koordinatörü ile eğitim konusunu görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 19:42 | Son Güncelleme

Mesleki ve Teknik Eğitim Bakanı Abdurrezzak el-Eşul, TİKA Yemen Koordinatörü Abdullah Sarı ile ülkedeki eğitim sürecinin geliştirilmesini görüştü

ADEN (AA) - Yemen Mesleki ve Teknik Eğitim Bakanı Abdurrezzak el-Eşul, TİKA Yemen Koordinatörü Abdullah Sarı ile eğitim sürecinin geliştirilmesi konusunu görüştü.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Aden kentinde bir araya gelen ikili, mesleki ve teknik enstitülerde eğitimin geliştirilmesi konusunda ortak işbirliğini güçlendirme konusunu ele aldı.

Görüşmede ayrıca eğitim müfredatının iyileştirilmesi, modern standartlarda kalifiye teknik ve profesyonel kadronun eğitilmesi için ortak çalışmanın da ele alındığı aktarıldı.

Eşul, bakanlığın gençler için çeşitli uzmanlık alanları ve becerilerde istihdam platformunun hayata geçirilmesi arzusunda olduğunu ve yıl içinde başlatılacak "Mahir" programı çerçevesinde iş ve sanat konusunda 20 bin gence beceri kazandırılmasını hedeflediğini aktardı.

Öte yandan TİKA Yemen Koordinatörü Sarı ise gençler arasındaki işsizlik oranını azaltacak, sanat ve ekonomik açıdan piyasanın ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde gençlerin eğitim sürecinin iyileştirilmesine katkı sunacak geliştirme projelerinin hayata geçirilmesi arzusunda olduklarını ifade etti.

Türkiye, uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle insani şartların her geçen gün kötüleştiği ve altyapının büyük hasar gördüğü Yemen'in birçok ilinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı gibi kurumlar aracılığıyla yardım projeleri gerçekleştiriyor.

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
GÜNCELLEME - FETÖ zanlısı İstihbarat Şube Müdür Vekili binbaşı tutuklandıGÜNCELLEME - FETÖ zanlısı İstihbarat Şube Müdür Vekili binbaşı tutuklandı
İbrahim Şimşek'e 159 yıl hapis cezası!İbrahim Şimşek'e 159 yıl hapis cezası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Sarı Abdurrezzak el-Eşul tika Yemen

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan dikkat çeken kenevir çıkışı!

Erdoğan'dan dikkat çeken kenevir çıkışı!

Salgında çok sayıda ölü var! Türklere kritik uyarı...

Salgında çok sayıda ölü var! Türklere kritik uyarı...

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Asgari ücretle ilgili önemli gelişme

Asgari ücretle ilgili önemli gelişme

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doktor skandalında genç kadının ifadesi ortaya çıktı

Doktor skandalında genç kadının ifadesi ortaya çıktı

İbrahim Şimşek'e 159 yıl hapis cezası

İbrahim Şimşek'e 159 yıl hapis cezası!

Yarın okullar tatil mi? 10 Ocak Perşembe okullarda kar tatili olan iller

Öğrenciler dikkat! İşte eğitime ara verilen iller

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi

Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi

Bakan açıkladı! Günlük doğal gaz tüketiminde rekor kırıldı

Bakan açıkladı! Tüm zamanların rekoru kırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.