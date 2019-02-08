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Yemenli Bakan'dan "gıda güvenliği çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 21:58 | Son Güncelleme

Yemen Yerel Yönetim Bakanı Abdurrakib Feth, Hudeyde'deki tahıl depolarına 5 aydır ulaşılamadığını belirterek, BM'ye depoları daha güvenli yerlere taşıma çağrısı yaptı

ADEN (AA) - Yemen Yerel Yönetim Bakanı Abdurrakib Feth, Hudeyde kentindeki tahılların yer aldığı gıda depolarına Husilerin engeli nedeniyle 5 aydır ulaşılamadığını belirterek, BM'yi depolarını daha güvenli yerlere nakletmeye çağırdı.

Feth, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ve BM Güvenlik Konseyi'ne tahılların Hudeyde'deki değirmenlere ulaşımına engel olan Husilere karşı acil harekete geçme çağrısında bulundu.

Hudeyde'deki değirmenlere yaklaşık 5 aydır tahıl aktarılmadığını hatırlatan Feth, gelen yardımların bozulmadan ulaştırılmasını garanti edecek bir mekanizma kurulması gerektiğini belirtti.

BM'den kullandığı depoları daha güvenli bölgelere nakletmesini isteyen Feth, ülkeye gelen gıda maddelerinin karşılanması için daha uygun liman ve havaalanlarının kullanılması teklifinde bulundu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, dün yaptığı yazılı açıklamada, geçen eylülden beri insani yardımların ulaştırıldığı liman kenti Hudeyde'deki Kızıldeniz değirmenine erişimlerinin olmadığını ifade etti.

Yaklaşık 10 milyon kişinin kıtlıkla karşı karşıya bulunduğunu vurgulayan Lowcock, "Yemen'de 3,7 milyon insanı bir ay beslemeye yetecek tahıl Hudeyde'deki Kızıldeniz değirmenine 4 aydır ulaştırılamadığı için depolarda çürüyor.'' ifadesini kullandı.

Lowcock, Yemen hükümetinin kontrolündeki bir bölgede geçen ay iki deponun havan mermileriyle vurulması sonucu çıkan yangında ise yüz binlerce kişiye yetecek tahılın kül olduğunu kaydetti.

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BM Gıda Programı gıda krizi Hudeyde Husiler tahıl Yemen

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