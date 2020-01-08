HABER
  4. Yemenli bakandan "Husiler terör örgütü sayılsın" çağrısı

Yemenli bakandan "Husiler terör örgütü sayılsın" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 15:56 | Son Güncelleme

Yemenli bakandan "Husiler terör örgütü sayılsın" çağrısı

SANA (AA) - Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-Aryani, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyelerine Husilerin terör örgütü olarak kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Yemen hükümetine bağlı resmi haber ajansına konuşan Aryani, Husileri son dönemde "aralarında ılımlı ve aşırılık yansılı olmak üzere iki akım olduğu" şeklindeki açıklamalarla uluslararası toplumu yanıltmaya çalışmakla suçladı.

Husiler tarafından dillendirilen "İran ile kendi özel şartlarında oluşmuş bir siyasi koalisyon ilişkisi içinde oldukları ve inanca dayalı düşünsel bir yöntem veya proje şeklinde bir ilişkinin söz konusu olmadığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Aryani, "Husiler katıksız bir İran tohumudur. Lübnan Hizbullah'ı ve Irak Haşdi Şabi milislerinin daha aşırı nüshasıdır." ifadelerini kullandı.

Aryani, BMGK daimi üyelerinden "Husilere ilişkin bu gerçeğin kavranması ve bölgede İran'ın diğer kollarıyla eşit muameleye tabi tutulması" talebinde bulundu.

Husi unsurların ve yöneticilerinin yurt dışı seyahatlerine engel olunması, mal varlıklarına el konulması ve Yemen hükümetine destek verilmesi konusunda yardım isteyen Aryani, "Husiler, ivedilikle terör örgütü olarak sayılmalıdır." dedi.

Konuya ilişkin Husilerden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in 3 Ocak'ta ABD güçlerince öldürülmesinin ardından Husiler, ABD ve siyonistlerden intikam alınacağı yönünde açıklamalar yapmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş! Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş!
Mersin’de kuvvetli yağış ekili alanları vurduMersin’de kuvvetli yağış ekili alanları vurdu
Üniversitedeki patiler yuvasız kalmadıÜniversitedeki patiler yuvasız kalmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hizbullah Husiler kasım süleymani Yemen

En Çok Okunan Haberler

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Milyonları ilgilendiriyor!

Milyonları ilgilendiriyor!

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul'da AVM'de kafenin çatışı çöktü

İstanbul'da AVM'de kafenin çatışı çöktü

Yedigöller Milli Parkı'nı bir de kış ayında görün

Yedigöller Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e 'Türkiye-Libya Mutabakatı' kitabını hediye etti

Erdoğan'dan Putin'e sürpriz hediye

Pendik'te beşinci kattan dereye düşen kadın ağır yaralandı

Pendik'te korkunç olay! Beşinci kattan dereye düştü

Kara doymak isteyen soluğu Abant’ta aldı

Kara doymak isteyen soluğu Abant’ta aldı

Balistik füze nedir? Balistik füze türleri ve menzilleri

Balistik füze nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.