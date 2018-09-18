HABER

Yemenli Bakandan Türkiye'ye "insani yardım" övgüsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 22:07 | Son Güncelleme

Yemen Balıkçılık Bakanı Fehd Kefayin, Türkiye'nin ülkesine yönelik insani yardımlarından övgüyle bahsetti

RİYAD (AA) - Yemen Balıkçılık Bakanı Fehd Kefayin, Türkiye'nin Yemen'e yönelik insani yardımlarından ve desteğinden övgüyle söz etti.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre Bakan Kefayin, Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Levent Eler ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Bakan Kefayin ve Büyükelçi Eler görüşmede, iki ülke arasında balıkçılık sektöründeki iş birliğini güçlendirmenin yanı sıra balık stoklarının incelenmesi, balıkçılık tesislerinin rehabilitesi ve yeniden inşası konularında Türkiye'nin desteğini ele aldı.

Kefayin, bakanlığının balıkçılık sektöründe iki ülke arasındaki iş birliği ve ortak çalışma ufkunu genişletmeyi arzuladığını ifade ederek, Yemen'e insani yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Büyükelçi Eler de Yemen'de balıkçılık sektörünün desteklenmesinin ülkesindeki ilgili kurumlar tarafından takip edileceğini aktardı.

Türkiye, uzun süredir ülkedeki çatışmalar nedeniyle insani şartların ağırlaştığı ve altyapının büyük hasar gördüğü Yemen'in birçok ilinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı gibi kurumlar aracılığıyla yardım projeleri gerçekleştiriyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

PARTNERDizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?Dizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?
Sivas'ta üniversite öğrencisi Alp Seyyah, hazırladığı sosyal deneyle 5 dakikada gençleri uyuşturucuya ikna etti!Sivas'ta üniversite öğrencisi Alp Seyyah, hazırladığı sosyal deneyle 5 dakikada gençleri uyuşturucuya ikna etti!
Çanakkale Savaşlarından kalma patlamamış top mermisi imha edildiÇanakkale Savaşlarından kalma patlamamış top mermisi imha edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye'ye teşekkür Yemen Balıkçılık Bakanı Fehd Kefayin

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber'den yayınlanacak!

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber'den yayınlanacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2 askerimizi şehit eden 9 terörist tutuklandı

2 askerimizi şehit eden 9 terörist tutuklandı

Restorasyon sırasında bulundu: Bu 23. oldu

Restorasyon sırasında bulundu: Bu 23. oldu

Erkekler cesaret edemedi, Karadenizli kadınlar kazma kürekle yerle bir etti

Erkekler cesaret edemedi, Karadenizli kadınlar kazma kürekle yerle bir etti

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Pompeo, Maas ve Le Drian ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Pompeo, Maas ve Le Drian ile telefonda görüştü

Sivas'ta üniversite öğrencisi Alp Seyyah, hazırladığı sosyal deneyle 5 dakikada gençleri uyuşturucuya ikna etti!

Sivas'ta üniversite öğrencisi Alp Seyyah, hazırladığı sosyal deneyle 5 dakikada gençleri uyuşturucuya ikna etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.