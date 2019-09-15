HABER

Yemenli bakanlardan BAE'nin koalisyondaki rolüne "son verilsin" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 21:06 | Son Güncelleme

Yemen İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri, Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani ve Meclis Başkan Yardımcısı Abdulaziz Cabbari: - "BAE, koalisyonun 'Husi darbesine son verilmesi ve Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin liderliğinde devlet kurumlarının geri alınması' hedeflerinden sapmıştır"

ADEN (AA) - Yemenli bakanlar, 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun üyesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) buradaki rolüne son verilmesi çağrısında bulundu.

Yemen İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri, Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani ile Meclis Başkan Yardımcısı Abdulaziz Cabbari tarafından ortak yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin "hedeflerden saptığı" gerekçesiyle koalisyon içindeki rolüne son verilmesi istendi.

"BAE, koalisyonun 'Husi darbesine son verilmesi ve Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin liderliğinde devlet kurumlarının geri alınması' hedeflerinden sapmıştır." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, BAE, aynı zamanda merkezi hükümete karşı savaşan güneydeki ayrılıkçı hareket ile Yemen'i parçalama projelerini üstlenip desteklemekle suçlandı.

Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri elinde bulunduran İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alan ikinci büyük güç olan BAE, aynı zamanda merkezi hükümete karşı savaşan güneydeki ayrılıkçı hareketi de destekliyor.

PARTNERTolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk eğlence çıkışı görüntülendiTolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk eğlence çıkışı görüntülendi
Görme engelli bireylerle birlikte bisiklet sürdülerGörme engelli bireylerle birlikte bisiklet sürdüler
Sinop’ta SoloTürk’lü Harf İnkılabı kutlamasıSinop’ta SoloTürk’lü Harf İnkılabı kutlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aden BAE Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon

En Çok Okunan Haberler

'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Böyle seslendiler: Ey İmamoğlu!..

Böyle seslendiler: Ey İmamoğlu!..

Ünlü oyuncu onun yerine geliyor! Provalara başladı

Ünlü oyuncu onun yerine geliyor! Provalara başladı

Bomba iddia! Yaşar İpek, trans bireyle ilişki yaşadı'

Bomba iddia! Yaşar İpek, trans bireyle ilişki yaşadı'

Korkunç! Yanlışlıkla kendi başını kesti

Korkunç! Yanlışlıkla kendi başını kesti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Son dakika: Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

HDP il binası önünde eylem yapan aile sayısı 34 oldu

Ceylan'ın annesi de eyleme katıldı

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Otobüs terminalinde yakalandılar!

Polisin dikkati yakalattı

Gezgin Fatih Koparan'a dükkanının önünde sopalı saldırı

Ünlü gezgine sopalı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.