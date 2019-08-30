HABER

Yemenli gazeteciler BAE medya kuruluşlarından istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 23:43 | Son Güncelleme

Yemenli 3 gazeteci, BAE'nin finanse ettiği medya kuruluşlarındaki görevlerinden ayrıldı

ADEN (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait basın yayın organlarında çalışan Yemenli bazı sunucu ve muhabirler, BAE'ye ait uçakların Yemen'in geçici başkenti Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan kanlı hava saldırılarının ardından görevlerinden istifa etti.

Aralarında asker ve sivillerin bulunduğu, geride 300'den fazla ölü ve yaralı bırakan saldırının ardından BAE tarafından finanse edilen El-Ğad El-Meşrak televizyonunda yayınlanan "Kırmızı Çizgi" programının sunucusu Abdullah İsmail, sosyal medyadan görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Eş-Şarjah televizyonunun Taiz muhabiri olarak görev yapan Muhammed Tahir de Facebook hesabında yaptığı paylaşımda, 3 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrıldığını duyurdu.

Tahir, vatanının (Yemen) tarafını seçtiği için bu kararı aldığını ifade etti.

Yine BAE'nin Ru'ya gazetesinde Taiz muhabiri olarak görev yapan Muhammed Tuveyci de BAE'nin ülkesine ve halkına yönelik olumsuz politikalarının ortaya çıktığını ve bu nedenle görevini bıraktığını kaydetti.

Yemenli gazeteciler İsmail, Tahir ve Tuveyci'nin istifası, sosyal medyada yürütülen boykot kampanyası kapsamında büyük yankı uyandırdı.

Yemen Savunma Bakanlığı, BAE'nin dün geçici başkent Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan hava saldırılarında ölü ve yaralıların sayısının 300'den fazla olduğunu açıklamıştı.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi de saldırıdan BAE'nin sorumlu olduğunu ifade etmişti.

Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi
30 Ağustos Zafer Bayramı Kadıköy’de coşkuyla kutlandı30 Ağustos Zafer Bayramı Kadıköy’de coşkuyla kutlandı
Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümüBüyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aden BAE Ebyen

En Çok Okunan Haberler

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

'Yuvamı Gülben Ergen yıktı'

'Yuvamı Gülben Ergen yıktı'

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Ege beşik gibi! Art arda korkutan depremler

Ege beşik gibi! Art arda korkutan depremler

Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza

Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza

İmamoğlu, işten çıkarılanlarla görüştü!

İmamoğlu, işten çıkarılanlarla görüştü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avşa Adası’nda otluk alanda yangın

Avşa Adası'nda korkutan yangın!

Türkiye sınırına yakın bölgelerde rejimin saldırılarını protesto ettiler

Türkiye sınırına yakın bölgelerde protesto! Valilik'ten açıklama

Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

30 Ağustos Resepsiyonu'ndan kareler

Antalya'da tur otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 30 Ağustos 2019 Milli Piyango sonuçları sorgula

30 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı

Ege Denizi'nde korkutan depremler

Ege beşik gibi! Art arda korkutan depremler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.