Yemenli gazeteciler SABA'nın Aden ofisine yönelik baskını kınadı

ADEN (AA) - Yemenli Gazeteciler Sendikası, ayrılıkçı Güney Hareketi mensubu silahlı kişilerin ülkenin resmi haber ajansı SABA'nın Aden ofisine baskın düzenlemesini kınadı.

Sendikanın sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yapılan yazılı açıklamada, kendilerini "Siyasi Geçiş Konseyi" şeklinde adlandıran ayrılıkçı Güney Hareketi mensuplarının SABA'nın Aden'deki binasına baskın düzenlemesine tepki gösterildi.

Silahlı kişilerin, çalışanları ve gazetecileri işlerini yapmaktan alıkoyduğu, bazılarına saldırdığı ve işini yapmaya çalışanları da tehdit ettiği belirtilen açıklamada, bu kişilerin ayrıca ajansın duvarlarına binada çalışılmaması yönünde uyarı mesajları yazdığı aktarıldı.

Yaşananların "düşünce ve ifade özgürlüğüne karşı sorumsuz ve düşmanca eylem" şeklinde tanımlandığı açıklamada, tüm sorumluluğun "Siyasi Geçiş Konseyi'ne" ait olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Aden'deki emniyet güçlerinden SABA çalışanı gazetecilere koruma sağlanması ve bu tür baskıcı eylemlerin engellenmesi çağrısında bulunuldu.

Ülkenin güneyindeki ayrılıkçı Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşumun kurulduğunu duyurmuştu. Konsey, 1990 öncesinde Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin yeniden kurulması gerektiği yönünde çalışmalar yapıyor.

