Yemenli gazetecilerden İsrail'in Gazze'deki AA ofisini vurmasına tepki

MARİB (AA) - Yemenli gazeteciler, İsrail'in Gazze'deki Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de içinde bulunduğu binayı vurmasına tepki göstererek, bunu basına karşı işlenen ve sessiz kalınmaması gereken bir suç olarak nitelendirdi.
Yemen merkezli "El-Masdar Online" sitesinin editörü Ali el-Fakih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "AA ofisinin de içinde bulunduğu binanın hedef alınması, İsrail'in basın ve medyaya karşı açtığı savaş kapsamında değerlendirilmelidir." dedi.
Saldırının, İsrail'in işlediği suçları ortaya çıkaracak saygın medya kuruluşlarının hedef alınması kapsamında gerçekleştirildiğini ifade eden Fakih, tüm suçluların, suçu işlemeden önce ışıkları söndürdüğünü ve bu şekilde suçunu gizlemeye çalıştığını dile getirdi.
- "AA gerçekleri aktardığı için İsrail tarafında rahatsızlık oluşturuyor"
Dünyada milyonlarca takipçisi için AA'nın güvenilir bir kaynak olduğunu vurgulayan Fakih, "AA, gerçekleri aktardığı ve Filistinlilere karşı işlenen suçları ortaya çıkardığı için İsrail tarafında rahatsızlık oluşturuyor." ifadesini kullandı.
Yemen'de yayın yapan Belkıs Televizyonu Genel Müdürü Ahmed Zerka da İsrail'in düzenlediği bu saldırının, "Gazze'de yaşananları aktaracak tanıkları susturma ve yok etme" amacı taşıdığını söyledi.
Saldırının, İsrail'in Gazze halkına ve basın özgürlüğüne karşı işlediği suçların en son halkasını oluşturduğunu ifade eden Zerka, "Bu suç karşısında sessiz kalınmamalı. En azından kınanmalı." diye konuştu.
- İsrail ile Gazze arasındaki gerginlik
Gazze Şeridi'nde cuma günü keskin nişancı ateşiyle iki İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.
Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, cumartesi günü abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda Anadolu Ajansının ofisinin bulunduğu bina da yıkılmıştı.
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