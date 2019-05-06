Yemenli gazetecilerden İsrail'in Gazze'deki AA ofisini vurmasına tepki

MARİB (AA) - Yemenli gazeteciler, İsrail'in Gazze'deki Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de içinde bulunduğu binayı vurmasına tepki göstererek, bunu basına karşı işlenen ve sessiz kalınmaması gereken bir suç olarak nitelendirdi.

Yemen merkezli "El-Masdar Online" sitesinin editörü Ali el-Fakih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "AA ofisinin de içinde bulunduğu binanın hedef alınması, İsrail'in basın ve medyaya karşı açtığı savaş kapsamında değerlendirilmelidir." dedi.

Saldırının, İsrail'in işlediği suçları ortaya çıkaracak saygın medya kuruluşlarının hedef alınması kapsamında gerçekleştirildiğini ifade eden Fakih, tüm suçluların, suçu işlemeden önce ışıkları söndürdüğünü ve bu şekilde suçunu gizlemeye çalıştığını dile getirdi.

- "AA gerçekleri aktardığı için İsrail tarafında rahatsızlık oluşturuyor"

Dünyada milyonlarca takipçisi için AA'nın güvenilir bir kaynak olduğunu vurgulayan Fakih, "AA, gerçekleri aktardığı ve Filistinlilere karşı işlenen suçları ortaya çıkardığı için İsrail tarafında rahatsızlık oluşturuyor." ifadesini kullandı.