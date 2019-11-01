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Yemenli Husiler: 'ABD Yapımı İHA'yı Vurduk'

01.11.2019 17:43 | Son Güncelleme

Şii Husi isyancılar Suudi Arabistan-Yemen sınırında Amerikan yapımı bir insansız hava aracını vurarak düşürdüklerini ileri sürdü 

Yemenli Husiler: 'ABD Yapımı İHA'yı Vurduk'

Yemen’deki Şii Husi isyancılar Suudi Arabistan-Yemen sınırında Amerikan yapımı bir insansız hava aracını vurarak düşürdüklerini ileri sürdü. Açıklama, Husi sözcüsü Yehia Sarea’dan geldi.

Twitter üzerinden açıklama yapan sözcü Sarea, Scan Eagle ismindeki casus uçağını Suudi Arabistan’ın Asir eyaletinin güneyinde ‘ajanlık ve düşmanca faaliyetler’ yürütürken belilendiğini ve Husi savaşçıların İHA’yı sınırda vurduğunu belirtti.

Sözkonusu iddiaları kanıtlar nitelikte herhangi bir fotoğraf ya da video paylaşılmadı.

ABD ordusundan da konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Yemen’in kuzey bölgeleri ve başkent Sana’da 2014 yılından bu yana kontrolu elde tutan Şii grup Husiler son dört yıldır Suudi liderliğinde ve ABD destekli koalisyon güçlerine karşı savaşıyor.

Suudi Arabistan yönetimindeki bu koalisyon güçlerinin bölgede ABD yapımı Scan Eagle casus uçağını kullanıp-kullanmadığı da henüz teyit edilmiş değil.

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