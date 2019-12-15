Yemenli insan hakları örgütü: Sana'da 35'ten fazla genç kız kaçırıldı

SANA (AA) - Yemen İnsan Hakları Örgütü Rights Radar, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da 35'ten fazla genç kızın kaçırıldığını duyurdu.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Husilerin denetimi altındaki Sana ve diğer bölgelerde son dönemde kız öğrenci, kadın ve genç kızların kaçırılmasıyla ilgili vakaların daha önce görülmemiş oranda arttığı bildirildi.

"Güvenlik gerekçesiyle isimlerini açıklamayan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, son zamanlarda Sana'daki okul ve caddelerden 35'ten fazla öğrenci ve genç kız kaçırıldı." ifadesinin yer aldığı açıklamada, süreye ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, kaçırılan kızların nerede tutulduğuna ilişkin henüz bir bilgiye ulaşılamadığı belirtildi.

- Sana'daki bir enstitüye baskın

Açıklamada, Husilerden silahlı bir grubun 9 Aralık'ta Sana'nın Hadda bölgesindeki dil enstitüsüne baskın düzenlediği, kadın çalışanlardan bazılarını kaçırdığı kaydedilerek, bu eylemin talimatının bir Husi liderden alındığı öne sürüldü.

Rights Radar İnsan Hakları Örgütü, Husilerden bu suçlara ilişkin ivedilikle soruşturma başlatması çağrısında bulundu.