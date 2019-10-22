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Yemenli öğrencilere kırtasiye desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 12:04 | Son Güncelleme

Yemenli öğrencilere kırtasiye desteği

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, krizin devam ettiği Yemen'in 9 farklı bölgesinde eğitimlerini zor şartlar altında sürdürmeye çalışan 6 bin 500 öğrenciye kırtasiye desteğinde bulundu.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, insani krizin ölümcül boyutlara ulaştığı Yemen'in Marib, Cevf, İbb, Taiz, Emanet'ül Asıme, Aden, Lahc, San'a ve Hadramevt bölgelerindeki öğrencilere kırtasiye yardımında bulunulduğu ifade edildi.

Yardımlardan 6 bin 500 öğrencinin yararlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle göçlerin artmasıyla maddi sıkıntıların da artış gösterdiği Yemen'de eğitim şartları da iyice zorlaştı. İHH da gerek devlet okullarında gerekse kendi açtığı okullardaki öğrencilere okul çantası, defter, tükenmez ve kurşun kalem, kalemtıraş, silgi ile cetvel dağıttı. Yemen'deki bazı okullarda ayrıca tuvalet ve lavabo ihtiyacı da bulunuyor. İHH ise hayırseverlerin destekleriyle okullardaki tüm eksiklikleri gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, kırtasiye yardımı dışında Yemen'in Marib bölgesine bağlı Hanik Çadır Kenti'nde büyük bir su deposu açarak su sorununu çözüme kavuşturdu. Şebeke kurulumu ile çadır kentin çeşitli bölgelerine ufak depolar da kuruldu. Su şebekesi kurulumundan çadır kentte bulunan bin 500 Yemenli mağdur istifade edecek. Bağış yaparak Yemen halkına destek olmak isteyen hayırseverler, 'YEMEN' yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH'nın banka hesap numaralarına YEMEN açıklaması ile yardım edebiliyor."

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Anahtar Kelimeler:
İHH İnsani Yardım Vakfı Yemen

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