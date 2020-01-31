Yemenli siyasi analist Ebu Esrar: "Suudi Arabistan ve BAE 2020'de Yemen'den çıkabilir"

Ebu Esrar, Yemen hükümeti ve Husiler arasında Aralık 2018'de imzalanan Stockholm Anlaşması'ndan da beklenen sonucun alınamadığını dile getirdi.

Husilerin son dönemde etkili ve geniş çaplı saldırılar düzenlediğine işaret eden Ebu Esrar, "Yemen'deki askeri ve siyasi durum, Suudi Arabistan ve BAE'nin 2020'de Yemen'den çıkma ihtimalini artırıyor." dedi.

Yemen'de işlerin Suudi Arabistan'ın istediği gibi gitmediğini belirten Ebu Esrar, özellikle Husilerin insansız hava araçlarıyla düzenlediği sınır ötesi saldırıların Riyad yönetimini zor durumda bıraktığını ifade etti.

"Stockholm Anlaşması gerçek bir ilerleme kaydetmedi, varlıkla yokluk arasında asılı kaldı." diyen Yemenli uzman, anlaşmanın belirli bir vizyona dayandığını, bunun da Suudi Arabistan ve BAE'nin desteklediği ortak Yemen askeri güçlerin operasyonlarını durdurmayı hedefleyen bir ateşkes olduğunu söyledi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Yemen hükümet güçlerinin kenti ve limanlarını yeniden almasını engelleyebildiği için Hudeyde'de barışı sağlayabildiğine inandığını aktaran Ebu Esrar, "Bu sınırlı bir tanımlama. Çünkü Stockholm Anlaşması, Husilerin kent ve limanlardaki varlığı ile kenti yasa dışı şekilde kontrolü altında tutmasını gözardı etti." diye konuştu.

Ebu Esrar, anlaşmanın Husilere, birliklerini yeniden yapılandırma fırsatı verdiğini ve Husilerin böylece Dali kenti, Sana'nın doğu kapısı Nehm ilçesi ile başkentin doğusundaki Marib başta olmak üzere pek çok bölgeye güçlerini gönderdiklerini kaydetti.

Yemenli siyasi analist, Griffiths'in meşru yönetimle Husiler arasında bir uzlaşı hükümeti kurulması yönünde çalışmaya yönelebileceğini belirterek, bunun da Husilere meşruiyet kazandıracağı uyarısında bulundu.