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''Yemenli taraflar esir değişimi anlaşması imzalayacak''

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 00:07 | Son Güncelleme

BM Yemen Elçisi Martin Griffiths : -''Tarafları yakında İsveç'te bir araya getirmeyi planlıyorum'' -''Taraflarla esir değişimi için bir anlaşma imzalamak üzereyiz'

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Elçisi Martin Griffiths, Yemen'de savaşın taraflarını yakında İsveç'te bir araya getireceğini ve esir değişimi için tarafların bir anlaşma imzalamak üzere olduğunu açıkladı.

BM Güvenlik Konseyi'ni Yemen'deki gelişmelere ilişkin bilgilen Griffiths, Yemen'in uzun süre ''unutulmuş savaş'' olarak anıldığını söyledi.

Yemen'deki krizin dünyanın en büyük insani krizi olmaya devam ettiğine dikkati çeken Griffiths, kadın ve çocuklarının önlenebilir hastalıklar yüzünden öldüğünü ifade etti.

Yemen ekonomisinin de çökmek üzere olduğu uyarısı yapan Griffiths, insani yardımların girdiği en önemli noktalardan liman kenti Hudeyde'nin ise savaşın merkezi olduğunu söyledi.

Griffits, siyasi sürece ilişkin ise ''Tarafları yakında İsveç'te bir araya getirmeyi planlıyorum...Taraflarla esir değişimi için bir anlaşma imzalamak üzereyiz. Bu taraflar arasında imzalanacak ilk anlaşma olabilir.'' dedi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ise kıtlığın kapıda olduğu uyarısı yaparak bir önce harekete geçilmesi ve ateşkes sağlanması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, Yemen ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada ülkede 18 milyon kişinin açlık tehdidi ile karşı karşıya olduğunu bildirmişti.

Ülkede 8 ila 14 milyon kişinin de ileri derecede açlığın eşiğinde olduğunu belirten Beasley, hastanelerdeki durumun ''içler acısı'' olduğunu söylemişti.

Yemen'de ziyaret ettiği hastanelerden birinde bir çocuğu gülümsetmeye çalıştığında kendisini ''bir hayaleti gıdıklar'' gibi hissettiğini ifade eden Direktör Beasley, ''Bir doktor, her gün hastaneye gelen 50 çocuktan 30'unu geri eve gönderip ölüme terk etmek zorunda kaldıklarını çünkü kapasitelerinin sadece 20 kişi olduğunu söyledi.'' demişti.

Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında 3 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

BM'ye göre, yaklaşık 28 milyon nüfuslu Yemen'de 22 milyondan fazla kişi insani yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

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