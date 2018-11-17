''Yemenli taraflar esir değişimi anlaşması imzalayacak''

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Elçisi Martin Griffiths, Yemen'de savaşın taraflarını yakında İsveç'te bir araya getireceğini ve esir değişimi için tarafların bir anlaşma imzalamak üzere olduğunu açıkladı.

BM Güvenlik Konseyi'ni Yemen'deki gelişmelere ilişkin bilgilen Griffiths, Yemen'in uzun süre ''unutulmuş savaş'' olarak anıldığını söyledi.

Yemen'deki krizin dünyanın en büyük insani krizi olmaya devam ettiğine dikkati çeken Griffiths, kadın ve çocuklarının önlenebilir hastalıklar yüzünden öldüğünü ifade etti.

Yemen ekonomisinin de çökmek üzere olduğu uyarısı yapan Griffiths, insani yardımların girdiği en önemli noktalardan liman kenti Hudeyde'nin ise savaşın merkezi olduğunu söyledi.

Griffits, siyasi sürece ilişkin ise ''Tarafları yakında İsveç'te bir araya getirmeyi planlıyorum...Taraflarla esir değişimi için bir anlaşma imzalamak üzereyiz. Bu taraflar arasında imzalanacak ilk anlaşma olabilir.'' dedi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ise kıtlığın kapıda olduğu uyarısı yaparak bir önce harekete geçilmesi ve ateşkes sağlanması çağrısı yaptı.