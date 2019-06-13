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Yemenliler BAE'nin karargah olarak kullandığı havalimanının açılmasını istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 22:21 | Son Güncelleme

Yemenliler BAE'nin karargah olarak kullandığı havalimanının açılmasını istiyor

SANA (AA) - Yemen'in güneydoğusundaki Hadramevt'te onlarca kişi yaklaşık 4 yıldır Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı güçler tarafından askeri üs ve karargah olarak kullanılan Reyyan Havalimanı'nın sivil uçuşlara açılması için gösteri düzenledi.

Hadramevt vilayetine bağlı Mukalla kentindeki Hadramevt Divan binası önünde toplanan Yemenliler, ülkedeki krizin en etkili aktörlerden BAE tarafından yaklaşık 4 yıldır askeri üs ve karargah olarak kullanılan Reyyan Havalimanı'nın yeniden sivil uçuşlar için açılmasını istedi.

Reyyan Havalimanı'nın sivil uçuşlara kapalı olması nedeniyle başta hasta ve yaşlılar olmak üzere hava yolunu tercih eden yolcuların yaklaşık 360 kilometre uzaklıktaki Seyun Havalimanı'na ulaşmak zorunda kaldığını dile getiren göstericiler, özellikle temel gıda maddelerinin kente ulaştırılması noktasında da sıkıntılar yaşandığını vurguladı.

Göstericiler ayrıca herhangi bir siyasi amaç taşımadıklarını, teröre karşı mücadelesinde koalisyon güçlerinin yanında yer aldıklarını ifade etti.

Yemen'de Husilere karşı hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasında yer alan BAE, askeri üs ve karargah olarak kullandığı Reyyan Havalimanı'nın "güvenlik" gerekçesiyle sivil uçuşlara açılmasına izin vermiyor.

Hadramevt Valisi Ferc el-Bahseni, nisan ayı başında yaptığı açıklamada, Reyyan Havalimanı'nın açılması için BAE tarafından hazırlık yapıldığını duyurmuş, ancak havalimanı yetkilileri bu sürecin sekteye uğradığını aktarmıştı.

Yemen'in güneydoğusundaki Hadramevt vilayetine bağlı Mukalla kentinde bulunan Uluslararası Reyyan Havalimanı, Hadramevt, Şebve, Sokotra ve El-Mehra gibi yeraltı kaynakları bakımından zengin vilayetler için "can damarı" niteliği taşıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mukalla Reyyan Havalimanı Yemen

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