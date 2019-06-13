Yemenliler BAE'nin karargah olarak kullandığı havalimanının açılmasını istiyor

SANA (AA) - Yemen'in güneydoğusundaki Hadramevt'te onlarca kişi yaklaşık 4 yıldır Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı güçler tarafından askeri üs ve karargah olarak kullanılan Reyyan Havalimanı'nın sivil uçuşlara açılması için gösteri düzenledi.

Hadramevt vilayetine bağlı Mukalla kentindeki Hadramevt Divan binası önünde toplanan Yemenliler, ülkedeki krizin en etkili aktörlerden BAE tarafından yaklaşık 4 yıldır askeri üs ve karargah olarak kullanılan Reyyan Havalimanı'nın yeniden sivil uçuşlar için açılmasını istedi.

Reyyan Havalimanı'nın sivil uçuşlara kapalı olması nedeniyle başta hasta ve yaşlılar olmak üzere hava yolunu tercih eden yolcuların yaklaşık 360 kilometre uzaklıktaki Seyun Havalimanı'na ulaşmak zorunda kaldığını dile getiren göstericiler, özellikle temel gıda maddelerinin kente ulaştırılması noktasında da sıkıntılar yaşandığını vurguladı.

Göstericiler ayrıca herhangi bir siyasi amaç taşımadıklarını, teröre karşı mücadelesinde koalisyon güçlerinin yanında yer aldıklarını ifade etti.