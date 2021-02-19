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“Yemenliler İçin Kıtlığa Artık Sadece Bir Adım Kaldı”

19.02.2021 17:52 | Son Güncelleme:
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“Yemenliler İçin Kıtlığa Artık Sadece Bir Adım Kaldı”

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, 6 yıldır iç savaşın yaşandığı Yemen’deki son durum ele alındı. BM İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ve BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths,15 üyeli Güvenlik Konseyi’ne ülkedeki son durumu değerlendirdi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, 6 yıldır iç savaşın yaşandığı Yemen’deki son durum ele alındı. BM İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ve BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths,15 üyeli Güvenlik Konseyi’ne ülkedeki son durumu değerlendirdi.

Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock, ülkenin hızla kıtlığa sürüklendiğini, ülkede milyonların açlıkla mücadele ettiğini, yeterli gıdaya ulaşamayanların hızla artarak rekor sayılara yükseldiğini belirterek, “Milyonlarca Yemenli hızla kıtlığa doğru sürükleniyor. Artık Yemenliler için kıtlığa sadece bir adım kaldı” dedi.

Lowcock, konsey üyelerini kıtlık tehlikesinin giderek yaklaşmasının ülkede çok zor şartlarda sağlanan barış sürecini de olumsuz olarak etkileyebileceğini belirterek,” Yemenliler için artık zaman giderek daralıyor. Eğer ülke kıtlığa sürüklenirse, Yemen’de kalıcı barışı sağlamak tehlikeye girer” dedi.

“Yemenli çocuklar son haftalarını son aylarını yaşıyor”

Ülkedeki çocukların yetersiz beslendiğini ifade eden Lowcock, “Bu çocuklar açlıktan boş boş bakıyor. Karınları şişmiş bir durumda. Vücutları ve bacakları zayıflamış. Çocuklar açlıktan ölüyor. Beş yaş altı 400 bin çocuk yeterince gıda almıyor. Bu çocuklar artık son aylarını, son haftalarını yaşıyor. Artık zaman giderek daralıyor” dedi

BM Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock, Yemen’de insani erişim konusunda, uluslararası insani hukukun hızlı ve engelsiz insani erişim gerektirdiğini, birçok zorluğa rağmen yardım operasyonlarının hala devam ettiğini vurguladı. Lowcock, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 1 Mart tarihinde Yemen konusunda üst düzey bir toplantı düzenleyeceğini de kaydetti.

Lowcock, ABD’li yetkililerin ülkede yaşanan insani krizle ilgili tavrını açıkça ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Biz de hemfikiriz. ABD'nin savaşı sona erdirmek ve insani krizle başa çıkmak için diplomasiye öncelik verme niyetini destekliyoruz" dedi.

“Çatışmalar yeniden tırmanışa geçti”

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Güvenlik Konseyi üyelerine yaptığı bilgilendirmede ülkede çatışmaların yeniden tırmanışa geçtiğini ifade etti.

Ülkedeki çatışmaların Husiler'in Marib'e saldırısıyla tırmanışa geçtiğini, bu durumun milyonlarca sivilin hayatını riske attığını belirten BM Yemen Özel Temsilcisi “Artan çatışmalar ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı kamplara kadar ulaştı. Yaklaşan kıtlık, yakıt kıtlığı gibi zorluklar barışı tehdit ediyor" dedi

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Yemen’de çözümün siyasi sürecin başlaması olduğunu belirterek, “Milyonlarca sivilin hayatı tırmanan çatışmalar yüzünden yeniden tehlikeye girdi. Ülkede yaşanan krizin sonlanması için uluslararası desteğe ihtiyaç var. Yemen'deki krizi bitirmenin tek yolu savaşı sonlandırmaktır. Yemen’de çözümün tek yolu siyasi süreçtir. Ülkede barışı gerçekleştirmenin tek yolu BM himayesinde ve uluslararası toplum tarafından desteklenen, gerçekten kapsayıcı, Yemen liderliğindeki başlayacak bir siyasi süreçtir” dedi

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