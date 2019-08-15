"Yemenliler, koalisyon güçlerine olan güvenini yitirdi"

ADEN (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Danışmanı Abdulmelik el-Mihlafi, Yemen halkının Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine olan güvenini kaybettiğini belirtti.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Mihlafi, koalisyon güçlerinin geçici başkent Aden'de yaşanan olaylar karşısındaki tutumunu eleştirdi. Koalisyon güçlerinin Aden'deki olayların büyüklüğünün ve tehlikelerinin farkında olması gerektiğini vurgulayan Mihlafi şöyle devam etti:

"Yemenliler, destekledikleri ve meşruiyet verdikleri koalisyon güçlerine olan güvenini yitirdi. Aden'de yaşanan olayları içten ve dıştan planlayan ve uygulayanlar iki gerçeğin farkına varmalıdır. Birincisi, bu ateşte ilk yanacak olan kendileridir. İkincisi, vatanlar ve halklar ölmez."

Sana, Aden veya ülkenin herhangi bir yerindeki tüm darbelerin ve küçük projelerin mevcudu yıkma projesi olduğunu belirten Mihlafi, "Aden'deki yeni darbe Sana'daki darbenin kopyasından başka bir şey değil ve aynı iddialar ve yöntemlerle yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Meşru hükümetin ve onu destekleyen siyasi güçlerin, ülkenin 2014'ten bu yana maruz kaldıklarına karşı koymak için birçok seçeneği olduğunu ifade eden Mihlafi, Husilerin darbesinden bu yana yaşananların derinlemesine gözden geçirilmemesi ve ülkeyi kurtarmak için ciddi bir görüş ortaya konulmaması halinde olayların daha fazla büyüyeceğini ve güneyden kuzeye herkesin bedel ödeyeceğini savundu.