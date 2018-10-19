Yemenliler yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor

Sky News muhabirine değerlendirmelerde bulunan Yemenli çocuk doktoru Fatum Muhammed El Maktari, "Dünyanın bu savaşı durdurmasını istiyorum. En azından Yemen halkına gıda yardımı sağlanmalı. Bu yapılmazsa insanlar ölür ve Yemen halkı diye bir şey kalmaz." dedi.

- "İnsanlar ölür ve Yemen halkı diye bir şey kalmaz"

Görüntülerde, yaprak yiyen çocuklar ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan doku kaybı nedeniyle vücudu deforme olmuş bir adam yer alıyor.

Kendilerine kimsenin yardım etmediğini ifade eden Yemenliler, hayatta kalabilmek için ağaçlardaki yaprakları kaynatıp yemek ve çocuklarına yedirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Ülkenin kuzeyindeki Aslam bölgesinde kaydedilen görüntülerde, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan bir grup Yemenli yaşadıkları zorlukları anlattı.

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) Yemen temsilcisi Mertixell Relano, "Bu kesinlikle tamamen önlenebilir bir durum. Bu 'kıtlığa yakın' ya da 'kıtlık öncesi' durumun sebebi elbette devam eden savaş. Çatışma sürdüğü müddetçe, ülke giderek daha fazla uçuruma sürüklenecek." ifadelerini kullandı.

Yemen'de 4 yıldır devam eden iç savaş ülkeyi insani bir krizin eşiğine getirmiş durumda. Birleşmiş Milletler (BM), ülkede 400 bin çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin kuşatma altına aldığı Husilerin kontrolündeki Hüdeyde şehrinin düşmesi ve limanının kapanmasıyla ülkenin kuzey bölgelerine gıda yardımı ulaştırılamıyor.

