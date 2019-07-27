HABER

Yemenlilerden hükümete "ülkeyi Aden'den yönetme" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 23:37 | Son Güncelleme

Yemenlilerden hükümete "ülkeyi Aden'den yönetme" çağrısı

ADEN (AA) - Yemen'de kanaat önderleri ve askerlerden oluşan bir grup, meşru hükümeti ülkeyi Aden'den yönetmeye çağırdı.

Grubun geçici başkent Aden'deki Saba Sarayı'nda gerçekleştirdiği toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, hükümet yetkililerine yurda dönme ve ülkeyi Aden'den yönetme çağrısında bulunuldu.

Meşru hükümetten ayrıca, havalimanları, sınır kapıları, limanlar ile petrol ve gaz kuyularında kontrolün ele alınması, gizli hapishanelerdeki işkencelere son verilmesi ve camilerin çatışma çemberinin dışında tutulması talep edildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden de meşru hükümetin, kontrolü altındaki bölgelerde hakimiyetini pekiştirmesi ve Aden'de bakanlık merkezleri açılması için desteklenmesi ve Aden'deki gizli hapishanelerin kapatılması istendi.

Cumhurbaşkanı Abdurrabu Mansur Hadi ile pek çok hükümet yetkilisi, ülkeyi, koalisyon güçlerinin Husilere karşı operasyon başlattığı 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan yönetiyor.

İzdiham oluştu! Sayıları 2 bini aştıİzdiham oluştu! Sayıları 2 bini aştı
Bisikletçilerden "Faytona hayır" eylemiBisikletçilerden "Faytona hayır" eylemi
GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangınıGÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aden meşru hükümet

En Çok Okunan Haberler

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

Yerli üretim logolu etiketlerde değişiklik

Yerli üretim logolu etiketlerde değişiklik

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Resmen duyurdular: Normal bir faaliyet

Resmen duyurdular: Normal bir faaliyet

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'li başkan istifa etti, MHP'li başkan görevinden alındı

Başkanların biri istifa etti, diğeri görevinden alındı

27 Temmuz 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

27 Temmuz 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Bankadan aradıkları yalanına inandı, 104 bin lirasını kaptırdı

Bir telefonla 104 bin lira!

Bartın’da otomobil üst geçitten uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! 10 metrelik üst geçitten uçtu

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Erdoğan, Malezya Başbakanı'na İstanbul'u havadan tanıttı

Erdoğan'dan Malezya Başbakanı'na 'havadan tanıtım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.