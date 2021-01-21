Yemin törenindeki kıyafetlerle verilen siyasi mesaj neydi?

ABD'de Cumhuriyetçileri kırmızı, Demokratları ise mavi renk temsil ediyor. Ancak mor ve bordo gibi tonlar bu iki rengin karışımı.

Yani mor veya bordo tonlarının tercih edilmesinin altında yatan sebep 'birleştirici' bir mesaj vermek.

ABD'nin önceki First Lady'si, 44. Başkan Barack Obama'nın eşi Michelle Obama bordo renk tercih edenler arasındaydı.

Donald Trump ile başkanlık yarışına giren, ABD'nin 67. Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da mor kıyafetiyle dikkat çekti.

ABD'nin 43. Başkanı George W. Bush ise mor maske takmıştı.

Ayrıca, Beyaz Saray'ın yeni Sözcüsü Jen Psaki'de düzenlenen ilk basın toplantısında mor kıyafet tercih etti.

Bu geleneğin yeni olmadığını 1993-2001 yılları arasında başkan yardımcılığı yapan Al Gore'un yemin töreninde de görmek mümkün. Al Gore'un eşi Tipper Gore, törene mor kıyafetiyle katılmış.



