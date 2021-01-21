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Yemin törenindeki kıyafetlerle verilen siyasi mesaj neydi?

21.01.2021 11:45 | Son Güncelleme:
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Yemin törenindeki kıyafetlerle verilen siyasi mesaj neydi?

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın yemin törenine katılanların 'mor' rengi tercih etmesi siyasi bir mesaj olarak yorumlandı. Başta başkan yardımcısı Kamala Harris olmak üzere, Hillary Clinton ve Michelle Obama gibi isimler mor tercih eden isimler arasındaydı. Peki 'mor' rengin tercih edilmesinin altında yatan mesaj ne?

ABD'de Cumhuriyetçileri kırmızı, Demokratları ise mavi renk temsil ediyor. Ancak mor ve bordo gibi tonlar bu iki rengin karışımı.

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Yani mor veya bordo tonlarının tercih edilmesinin altında yatan sebep 'birleştirici' bir mesaj vermek.

ABD'nin önceki First Lady'si, 44. Başkan Barack Obama'nın eşi Michelle Obama bordo renk tercih edenler arasındaydı.

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Donald Trump ile başkanlık yarışına giren, ABD'nin 67. Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da mor kıyafetiyle dikkat çekti.

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ABD'nin 43. Başkanı George W. Bush ise mor maske takmıştı.

Ayrıca, Beyaz Saray'ın yeni Sözcüsü Jen Psaki'de düzenlenen ilk basın toplantısında mor kıyafet tercih etti.

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Bu geleneğin yeni olmadığını 1993-2001 yılları arasında başkan yardımcılığı yapan Al Gore'un yemin töreninde de görmek mümkün. Al Gore'un eşi Tipper Gore, törene mor kıyafetiyle katılmış.


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