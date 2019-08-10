Yemin törenine giderken kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

Cavit AKGÜN/MİLAS (Muğla), (DHA)- İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, servis alanı girişinde bariyerlere çarpan otomobilin yaşamını yitiren sürücüsü Necmettin Karacan, eşi Behiye Alakaş Karacan (40) ve kayınpederi Recep Alakaş (65) memleketleri Muğla'nın Milas ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazanın Behiye Alakaş Karacan'ın ilk evliğinden olan ve Bursa'da vatani görevini yapan oğlu Fatih Olpak'ın (20) yemin törenine giderken meydana geldiği öğrenildi.

İzmir- İstanbul yolunun Kemalpaşa ilçesi İğdecikaltı mevkisinde, dün saat 22.30 sıralarında, yol kenarındaki servis alana girmeye çalışan Necmettin Karacan (38) yönetimindeki 48 KF 283 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü Necmettin Karacan, yanındaki eşi Behiye Alakaş Karacan, kayınpederi Recep Alakaş yaşamını yitirirken üvey oğlu Emir Can Olpak (19) ve onun kuzeni kuzeni Melik Küçük (22) yaralandı. Yaralanan iki kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların, durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın, Behiye Alakaş Karacan'ın ilk evliğinden olan ve Bursa'da vatani görevini yapan oğlu Fatih Olpak'ın (20) yemin törenine giderken meydana geldiği öğrenildi.