Yemin Törenine Katılmayan Trump’tan Biden’a Mektup

Bugün görev süresi sona eren Donald Trump, siyasi geleneklere uymayarak Joe Biden’ın başkanlık yemin törenine katılmadı. Ancak eski Başkan Trump, görevden ayrılan başkanların haleflerine Oval Ofis'te bir mektup bıraktığı 30 yıllık geleneğine bağlı kaldı ve Biden için özel bir not bıraktı.
Trump'ın Biden'a mektubunda ne yazdığı açıklanmadı.
Trump'ın Biden'ın yemin törenine katılmaması ve sabah erken saatlerde Beyaz Saray'dan ayrılması, eski Başkan Ronald Reagan'ın 1989'da başlattığı mektup geleneğini sürdürüp-sürdürmeyeceği sorularını gündeme getirmişti.
3 Kasım seçiminin sonucunu resmen kabul etmeyi reddeden Trump, Biden'la seçimlerden bu yana konuşmadı. Andrews Hava Üssü'nde Florida'ya hareket etmeden önce kısa bir veda konuşması yapan Trump, Biden'ın adını da konuşması sorasında anmadı.
Eski başkanlar neler yazmıştı?
Geçmiş başkanlar, şimdiye kadar, halefleri için kaleme aldıkları mektupları, Oval Ofis'teki başkanlık çalışma masası Resolute Desk'e bırakmıştı, yeni başkanlar da göreve başlar başlamaz oturdukları çalışma masasında iyilik dileklerini içeren mektupları bulmuştu.
Geleneği 1989'da başlatan Reagan, eski yardımcısı ve yeni başkan George H.W. Bush'a yazdığı mektupta, "George, paylaştığımız anılara büyük değer veriyorum ve sana en iyi dileklerimi iletiyorum. Dualarımda olacaksın" ifadelerine yer vermişti.
George H.W. Bush, bundan dört yıl sonra, 1993'te aynı iyi dilekleri kendisini başkanlık seçiminde mağlup eden Demokrat Partili rakibi Bill Clinton'a iletmiş, "Sizin başarınız, artık ülkemizin başarısıdır. Sizi yürekten destekliyorum" demişti.
İki dönem başkanlık yaparak Beyaz Saray'da 8 yıl geçiren Clinton, 2000 seçimlerinin galibi Cumhuriyetçi Partili George W. Bush'a yazdığı mektupta, "Onurlu, dürüst, iyi bir halka liderlik ediyorsunuz. Bugünden itibaren hepimizin başkanısınız. Sizi selamlıyorum, başarılar ve mutluluklar diliyorum" ifadelerine yer vermişti.
Clinton gibi iki dönem başkanlık yapan George W. Bush ise 2009'da halefi Demokrat Partili Barack Obama'ya şu sözlerle seslenmişti: "Çetin anlar olacak. Muhalifleriniz öfkelenecek. 'Dostlarınız' sizi hayal kırıklığına uğratacak. Ancak yanınızda sizi teselli edecek bir Tanrı, sizi seven bir aile ve ben dahil arkanızda bir ülke olacak."
Barack Obama ise iki dönem başkanlık döneminden sonra 2016'da Hillary Clinton için kampanya yapmış olsa da seçimi kazanan Donald Trump'tan iyi dileklerini esirgemedi ve yazdığı mektupta şu ifadelere yer verdi: "Dikkate değer bir kampanya yürüttüğünüz için tebrikler. Milyonlar umudunu size bağladı ve hepimiz, hangi partiden olursak olalım, sizin başkanlık döneminizde refahın ve güvenliğin artmasını ummalıyız. Michelle ve ben, Melania ve size bu olağanüstü serüvene başlarken en iyi dileklerimi iletiyorum. Biliniz ki, yapabileceğimiz her türlü yardım için hazırız."
Trump'ın bu geleneği devam ettirip-ettirmeyeceği ucu açık bir soruydu. Bunun nedeni, Trump'ın iktidarın barışçı şekilde el değiştirmesiyle ilgili bir dizi geleneği bozmuş olmasıydı.
Görev süreleri dolan başkanların yemin töreni günü haleflerini Beyaz Saray'da karşılamaları ve yemin töreni için ABD Kongresi'ne birlikte gitmeleri, bu geleneklerden biri.
Ancak Washington'dan Çarşamba sabahı erken saatlerde ayrılan Trump, Maryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü'nde kırmızı halılı bir veda töreniyle bundan sonra ikamet edeceği Florida eyaletine doğru yola çıktı.
Trump'ın halefi Biden'ın yemin törenine katılmayı reddetmesi ise 152 yıldır devam eden ve Amerikan demokrasisinde iktidarın barışçı şekilde el değiştirdiğini simgeleyen bir geleneği çiğnemesi anlamına geliyor.