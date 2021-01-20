Yemin Törenine Katılmayan Trump’tan Biden’a Mektup

Geçmiş başkanlar, şimdiye kadar, halefleri için kaleme aldıkları mektupları, Oval Ofis'teki başkanlık çalışma masası Resolute Desk'e bırakmıştı, yeni başkanlar da göreve başlar başlamaz oturdukları çalışma masasında iyilik dileklerini içeren mektupları bulmuştu.

3 Kasım seçiminin sonucunu resmen kabul etmeyi reddeden Trump, Biden'la seçimlerden bu yana konuşmadı. Andrews Hava Üssü'nde Florida'ya hareket etmeden önce kısa bir veda konuşması yapan Trump, Biden'ın adını da konuşması sorasında anmadı.

Bugün görev süresi sona eren Donald Trump, siyasi geleneklere uymayarak Joe Biden’ın başkanlık yemin törenine katılmadı. Ancak eski Başkan Trump, görevden ayrılan başkanların haleflerine Oval Ofis'te bir mektup bıraktığı 30 yıllık geleneğine bağlı kaldı ve Biden için özel bir not bıraktı.

Geleneği 1989'da başlatan Reagan, eski yardımcısı ve yeni başkan George H.W. Bush'a yazdığı mektupta, "George, paylaştığımız anılara büyük değer veriyorum ve sana en iyi dileklerimi iletiyorum. Dualarımda olacaksın" ifadelerine yer vermişti.

George H.W. Bush, bundan dört yıl sonra, 1993'te aynı iyi dilekleri kendisini başkanlık seçiminde mağlup eden Demokrat Partili rakibi Bill Clinton'a iletmiş, "Sizin başarınız, artık ülkemizin başarısıdır. Sizi yürekten destekliyorum" demişti.

İki dönem başkanlık yaparak Beyaz Saray'da 8 yıl geçiren Clinton, 2000 seçimlerinin galibi Cumhuriyetçi Partili George W. Bush'a yazdığı mektupta, "Onurlu, dürüst, iyi bir halka liderlik ediyorsunuz. Bugünden itibaren hepimizin başkanısınız. Sizi selamlıyorum, başarılar ve mutluluklar diliyorum" ifadelerine yer vermişti.

Clinton gibi iki dönem başkanlık yapan George W. Bush ise 2009'da halefi Demokrat Partili Barack Obama'ya şu sözlerle seslenmişti: "Çetin anlar olacak. Muhalifleriniz öfkelenecek. 'Dostlarınız' sizi hayal kırıklığına uğratacak. Ancak yanınızda sizi teselli edecek bir Tanrı, sizi seven bir aile ve ben dahil arkanızda bir ülke olacak."