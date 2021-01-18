Yemin Törenine Tarihi Tedbirler Gölgesinde Geri Sayım

ABD Federal Soruşturma Dairesi (FBI) Joe Biden'ın 20 Ocak Çarşamba günü yapılacak yemin töreni öncesinde Ulusal Muhafız Birliği bünyesinde Washington'da görev yapacak 25 bin askeri güvenlik taramasından geçiriyor. ABD Ordusu Genel Sekreteri Ryan McCarthy, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, kendisinin ve başka liderlerin herhangi bir tehdide ilişkin kanıta rastlamadıklarını söyledi. McCarthy, yapılan güvenlik taramalarında Washington'da görev başında olacak Ulusal Muhafız'larla ilgili şimdilik herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını da bildirdi. Tören için gelen askerlere sıkı güvenlik taraması McCarthy, yemin töreni günü Washington'da güvenliği sağlamakla görevlendirilen Ulusal Muhafız birlikleri hakkında, "Bu operasyonda görevlendirilen her bir kişiyi ikinci, üçüncü kez inceliyoruz, süreci devam ettiriyoruz" dedi. Ordu Genel Sekreteri, yemin töreni günü öncesinde silahlı gösteriler düzenleme hazırlığında gruplar olduğu yönünde istihbarat aldıklarını kaydetti.

Güvenlik meselesi, Biden'ın yemin töreninin binlerce Başkan Trump destekçisinin ABD Kongresi'ne baskın düzenlemesinden iki hafta sonra yapılacak olması nedeniyle normalden çok daha büyük bir odak noktası haline geldi. Başkan Trump, ABD Kongresi'nin Biden'ın aldığı Seçiciler Kurulu oylarını tescillediği sırada destekçilerine Kongre binasına doğru yürüyüşe geçmeleri talimatı vermişti. Kongre çevresinde dikenli teller, askeri tanklar ve binlerce asker Tel örgü ve dikenli tellerle çevrelenen ABD Kongre binasının etrafı, yemin töreni öncesinde silahlandırılmış bir bölge haline geldi. Washington'un merkezinde Kongre binası ve Washington Anıtı arasında kalan ve National Mall olarak bilinen alan civarındaki yollar ve metro istasyonları kapatıldı. Potomac Nehri üzerinde Virginia eyaletiyle Washington'u birbirine bağlayan köprüler de trafiğe kapandı. Patlak verebilecek olası şiddet eylemlerinin önüne geçmek için binlerce Ulusal Muhafız birliği ve polis, kent çapında konuşlandırıldı. Biden, güvenlikle ilgili kaygıların artmasına rağmen törenin geleneksel mekanı olan Kongre'nin batı kanadındaki merdivenlerde, açık havada yemin etmeyi planlıyor.

Biden’ın iki gün sonra nasıl yemin edecek? Biden yönetiminin iletişim direktörlüğü görevini üstlenecek olan Kate Bedingfield, ABC Televizyonu'nda yayınlanan This Week programında yaptığı açıklamada, "Planımız ve beklentimiz, seçilmiş başkan Biden'ın Kongre'nin batı kanadında ayın 20'sinde yanında ailesiyle beraber İncil'e elini koyarak başkanlık yemini etmesi yönündedir" dedi. Bedingfield, Biden ekibinin "yemin töreninin güvenlik içinde yapılmasını garanti altına almak için bir yıldan uzun süredir planlama yapan ABD Gizli Servis'ine ve Gizli Servis'in ortaklarına inancının tam olduğunu" dile getirdi. Başkan Trump, seçim yenilgisini kabul etmeyi ve Biden'ı kutlamayı reddetmiş ancak 20 Ocak Çarşamba günü "yeni bir yönetimin" işbaşına geleceğini kabul etmişti. Yemin töreni ABD siyasi tarihinde nasıl bir gelenek? ABD başkanları, geleneksel olarak 160 yıldır iktidarın barışçı şekilde el değiştirmesinin bir simgesi olarak yeni seçilen başkanların yemin törenine katılır. Ancak Trump, bu geleneği çiğneyerek Biden'ın yemin törenine katılmayacağını açıklamıştı. Başkan Yardımcısı Mike Pence ise törende hazır bulunacağını bildirmişti.

Trump, bunun yerine 20 Ocak Çarşamba sabahı Washington'dan kırmızı halılı bir törenle ayrılmayı planlıyor. Andrews Hava Üssü'nde başkanlık uçağı Air Force One'a binecek olan Trump, Mar-a-Lago malikanesinin bulunduğu Florida eyaletine uçacak. Trump'ın Washington'a kırmızı halılı veda planına tepki Trump'ın Washington'dan kırmızı halılı bir törenle ayrılma planı yapması ise tepki çekti. Aralarında beş Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesinin de olduğu bir grup, Savunma Bakan Vekili Christopher Miller ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley'ye Cumartesi günü gönderdikleri mektupta, Savunma Bakanlığı'nı "görevden ayrılan başkan için güvenliği aksatıcı bir veda törenine" kaynak aktarmamaya çağırdı. Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyeleri Sheila Jackson Lee, Jan Schakowsky, André Carson, Steven Cohen ve Danny Davis'in imzasını taşıyan mektupta, "Planlanan veda töreni mantıksız, geleneklere ters ve en önemlisi, ihtiyaç duyulan personel ve kaynakların hükümetin tüm kurumlarının temsil edileceği ABD Kongresi'nden, görevden ayrılan başkanın güvenlik, koruma ve ulaşımına kaydırılmasıyla ulusal güvenliğin gereksiz yere tehlikeye atılacağı bir eylem" ifadelerine yer verildi.

Temsilciler Meclisi, geçen hafta, "isyana kışkırtma" suçlamasıyla Trump hakkında ikinci kez görevden azil kararı almıştı. Trump'ın azil davası, Biden'ın göreve başlamasından kısa süre sonra Senato'da görülecek. Trump Senato tarafından suçlu bulunması durumunda hayatı boyunca bir daha seçimle işbaşına gelemeyecek. Trump’ın son anda 100 kişiye af çıkaracağı iddiaları Öte yandan Trump'ın Çarşamba günü görevden ayrılmadan önce, haklarında ceza davaları olan ya da işledikleri suçlardan ötürü ceza alan bazı destekçileri için bir dizi af kararı çıkarması bekleniyor. Af kararıyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre Trump, Pazar günü danışmanlarıyla bir araya gelerek görevden ayrılmadan önce haklarında af ya da ceza indirimi kararı alacağı 100'den fazla kişiyi kapsayan nihai listeyi oluşturdu. Beyaz Saray danışmanları, Trump'ın kendisi ve aile fertleri için af kararı çıkarması konusunu da ele aldığını, ancak şu anda bu yönde hareket etmesinin beklenmediğini söyledi. Trump ya da aile fertleri hakkında herhangi bir suçlama bulunmuyor.