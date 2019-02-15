HABER

Yenal Gökyıldırım, Kategori Mağazacıları Deneği’nde yeniden başkan

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 09:59 | Son Güncelleme

Kategori Mağazacıları Derneği (KMD) Genel Kurulu’nda Yenal Gökyıldırım yeniden başkanlığa seçildi.Organize perakende sektörünün önemli oyuncularını temsil eden KMD’nin Genel Kurul toplantısı 13 Şubat Çarşamba günü yapıldı.

Kategori Mağazacıları Derneği (KMD) Genel Kurulu’nda Yenal Gökyıldırım yeniden başkanlığa seçildi.
Organize perakende sektörünün önemli oyuncularını temsil eden KMD’nin Genel Kurul toplantısı 13 Şubat Çarşamba günü yapıldı. Sektörün öncü isimleri yeni dönem Yönetim Kurulu’nda yerlerini alırken, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım’ın devam ettirmesine karar verildi.

Verimlilik en ön plana çıkacak
KMD’nin 2019 plan ve programlarının da görüşüldüğü genel kurul toplantısında verimliliğe vurgu yapan Yenal Gökyıldırım, “Ülkemiz, perakende için halen büyük fırsatlar barındıran bir yapıya sahip. 2019’da verimliliğe her zamankinden daha fazla önem verip sektörümüzü, şirketlerimizi güçlendirmeye; müşteri ve iş ortaklarımıza fayda sağlamaya devam edeceğiz. Ve tabii ki aynı zamanda da geleceğe yatırıma devam edeceğiz. KMD olarak sahiplendiğimiz ana konulardan biri olan “teknolojiye yatırım” 2019’da da odağımızda olacak ve hem verimlilik hem de faydalara artı değerler katacak” dedi.

Kanun yapıcılarla yakın temas
Perakende sektörünü ilgilendiren mevzuatın son dönemde oldukça ağırlaştığını ve operasyonların etkilendiğini belirten Gökyıldırım, “Yeni dönemde kanun yapıcılarımızla daha yakın temas halinde bulunarak hem ülkemizin ve tüketici refahımızın gelişimi, hem de sektörümüzün önünü açabilecek düzenlemeler için çalışacağız. Hükümetimizle ve ilgili Bakanlıklarımızla hali hazırda süren yapıcı işbirliklerimiz artarak sürecek” ifadelerini kullandı.
KMD’nin yenilikçi faaliyetlerinin ve etkinliklerinin de hızla süreceğini belirten Gökyıldırım, Sürdürülebilirlik Sempozyumu’nu Haziran, Perakende Teknolojileri Konferansı’nı Ekim ayında gerçekleştireceklerini söyledi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Okulda güçlü bağışıklık sistemi için Anadolu propolisiOkulda güçlü bağışıklık sistemi için Anadolu propolisi
Soğuk kış günlerinde yazı yazabilmek için çorapsız gezerek üniversiteyi bitirdiSoğuk kış günlerinde yazı yazabilmek için çorapsız gezerek üniversiteyi bitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek

Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Pes' dedirten olay! Ellerini bağlayıp, plastik kelepçeyle boğdular! Sıra altınları paylaşmaya gelince bakın neler yaşanmış

Çaldıkları altınları pay ederken öyle bir diyalog yaşanmış ki...

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İstanbul'da sabah şoku! Savaş alanına döndü

İstanbul'da sabah şoku! Savaş alanına döndü

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! (Havalar ne zaman ısınacak?)

Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji duyurdu

16 yaşındaki kız, babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

İzmir'de sanayi bölgesinde EYP'li saldırı

İzmir'de hareketli dakikalar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.