Yendiği hastalığın mücadelesini sürdürüyor

Bu hastalıkla mücadele edenlere de destek sunmak isteyen Abay, 3 yıl önce Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneğini kurdu.

Zamanla daha çok yaşama bağlanan Abay, hastalıkla mücadelesinde galip geldi.

İlk geçirdiği ameliyatın başarıyla sonuçlanmasıyla moral bulan Abay, müzik dinledi, spor yaptı, sağlıklı beslenmeye özen göstererek, olaylara karşı hoşgörü ile yaklaşmaya çalıştı.

Kanser olduğunu öğrendiğinde 6-7 ay ömrü kaldığı belirtilen Abay, ailesinin en çok da hayat arkadaşının desteğiyle hastalıkla mücadelesini sürdürdü.

3 çocuk babası Abay 1993 yılında bağırsak enfeksiyonu şikayetiyle gittiği hastanede kolon kanseri olduğunu öğrendi. Yüzleştiği bu hastalıkla mücadelesi sürerken 2005 yılında cilt, 2010 yılında rektum, 2016 yılında da yeniden cilt kanserine yakalandığını öğrendi.

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da yaşayan kolon, rektum ve iki kez de cilt kanserini yenen 66 yaşındaki Şükrü Abay, bu hastalıkla mücadelesini kurduğu dernek aracılığıyla sürdürüyor.

- "6-7 ay yaşarsın"

Abay, kanserle mücadeleyle geçen 26 yılını AA muhabirine anlattı.

Ailece kanserle ilgili bugüne kadar hep kötü anılarının olduğunu belirten Abay, bu hastalık nedeniyle annesini, kız kardeşini ve üç dayısını kaybettiğini söyledi.

Abay, bu nedenle kanser olduğunu öğrendiğinde çok üzüldüğünü anlatarak, "Bu hastalık sevdiklerimizi almıştı bizden. Doktorun bu kelimeyi bana söylemesiyle yarım saat bulunduğum yerde hareketsiz kaldım. Doktor bana 'En az 6-7 ay yaşarsın.' dedi." ifadelerini kullandı.

Kanser olduğunu öğrendiğinde öleceğine inandığını aktaran Abay, hastane çıkışında ilk işinin daha önce veresiye alışveriş yaptığı dükkanlara borcunu ödemek olduğunu aktardı.

Hastalığını eşi ile paylaştığında onun da büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Abay, çocuklarına bir süre bu durumu anlatamadığını belirtti.

Abay, "Ankara'ya sevkim yapılınca çocuklarla kahvaltıya oturduğumuzda çocuklarıma, 'Kanser hastasıyım, bugün annenizle Ankara'ya gideceğiz.' dedim. İki çocuğum küçük olduğu için kanseri anlamadılar. Ama büyük çocuğum anladı. Duyduğunda elindeki bardak yere düştü. Bir durgunluk yaşadık. Hepimiz kahvaltı yapmadan evden çıktık." diye konuştu.